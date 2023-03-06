Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị chê thua xa Dương Tử, netizen lập tức phản pháo

Ngoại hình của Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê bai thua xa Dương Tử khiến dân tình lập tức phản pháo.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử là hai đỉnh lưu lượng đứng đầu lứa 9x của Cbiz. Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, hai mỹ nhân này còn có vai diễn chống lưng giúp bảo chứng tên tuổi. Thậm chí việc so sánh 2 người này ai hơn ai cũng là đề tài gây nhiều tranh cãi trong nhiều năm qua khi phần đông người đều cho rằng, Dương Tử nhỉnh hơn Nhiệt Ba ở khoản diễn xuất, phim bạo nhưng nhan sắc thì Mỹ nhân Tân Cương đương nhiên hơn hẳn.

Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây Địch Lệ Nhiệt Ba đã tái xuất sau thời gian dài ở ẩn. Nàng mỹ nữ Tân Cương liên tục tham gia sự kiện và khéo léo khoe vóc dáng của mình. Trong một hoạt động cô nàng đã diện chiếc váy vàng kim ôm sát khoe đôi lưng trần gợi cảm của mình.

Hình ảnh này ngay lập tức được fan chụp lại và liền đem so sánh với Dương Tử. Có ý kiến cho rằng xương cánh bướm của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến cô nàng có cảm giác gầy yếu. Trong khi đó lưng của Dương Tử trông đầy đặn và cuốn hút hơn nhiều.

Dẫu vậy một số bộ phận netizen cho rằng đó đơn giản chỉ là sở thích cá nhân của mỗi người nhưng nếu để so về nhan sắc rõ ràng Địch Lệ Nhiệt Ba lấn lướt Dương Tử trong mọi mặt.

Hiện chủ đề này vẫn đang được nhiều người quan tâm và tranh cãi chưa có hồi kết.

Hậu drama mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba thua đau trước Dương Tử trong giải Queen Weibo Địch Lệ Nhiệt Ba thua đau trước Dương Tử khi bị giành lấy ngôi đầu bảng trong cuộc bình chọn Queen của đêm hội Weibo năm nay.

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