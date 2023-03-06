Hậu drama mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba thua đau trước Dương Tử trong giải Queen Weibo

Sao quốc tế 06/03/2023 16:35

Địch Lệ Nhiệt Ba thua đau trước Dương Tử khi bị giành lấy ngôi đầu bảng trong cuộc bình chọn Queen của đêm hội Weibo năm nay.

Đến hẹn lại lên, đêm hội Weibo năm nay tiếp tục thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Cặp đôi nào sẽ trở thành King - Queen của buổi lễ luôn là điều nhận được sự quan tâm lớn từ phía người hâm mộ. 

Theo đó, bảng nữ năm nay góp mặt rất nhiều cái tên quen thuộc như: Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh, Bạch Lộc, Ngu Thư Hân,.. Có thể nói trong năm vừa rồi, hầu hết các ngôi sao vừa nêu ở trên đều có được những thành công cho riêng mình, tuy nhiên vượt qua tất cả Dương Tử bất ngờ trở thành mỹ nhân giành thắng lợi. 

Hậu drama mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba thua đau trước Dương Tử trong giải Queen Weibo - Ảnh 1

Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử - Ảnh: Internet

Cụ thể theo một số nguồn tin từ báo Trung Quốc, Dương Tử đang là mỹ nhân giành số lượng vote áp đảo với gần 5 ngàn lượt bình chọn, chiếm tỷ lệ 53,8%. Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba đứng ở vị trí thứ 2 nhưng chỉ với hơn 400 lượt votes, chiếm tỷ lệ 5,8%. Sự chênh lệch "khủng" giữa hai ngôi đầu bảng đã khiến dân tình không khỏi bất ngờ xen lẫn cả thắc mắc.

Nhiều người cho rằng, với sức nóng của Địch Lệ Nhiệt Ba thì đương nhiên số phiếu sẽ không thể thấp như vậy. Một số bộ phận netizen cho rằng điều này ít nhiều bị ảnh hưởng khi cô nàng vướng phải drama mang thai với bạn diễn Hoàng Cảnh Du. 

Hậu drama mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba thua đau trước Dương Tử trong giải Queen Weibo - Ảnh 2
Dương Tử xuất sắc vượt qua Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một bộ phận khán giả của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đã lên tiếng cho biết những năm gần đây, người hâm mộ của cô nàng không còn kêu gọi bình chọn cho danh hiệu này. Ngoài ra, dữ liệu trên là do nhóm số liệu tổng hợp dựa trên những tài khoản có bài viết hiện trên quảng trường sự kiện. Điều đó đồng nghĩa với việc kết quả thực sẽ cao hơn so với những con số đưa ra.

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