Đã tìm ra 'kẻ thù chung' của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba: 'Phim nào cũng bị dìm'

Sao quốc tế 13/03/2023 17:50

Netizen chỉ ra mỗi khi hợp tác với vị đạo diễn này cả Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba đều bị dìm không thương tiếc.

Một bộ phim thành công không chỉ dựa vào kịch bản mà còn cần tới nhiều yếu tố khác như diễn viên và quan trọng nhất là đạo diễn phim. Dẫu vậy không phải đạo diễn nào cũng đủ khả năng giúp dự án có được thành công,... Mới đây người hâm mộ phát hiện Địch Lệ Nhiệt BaDương Tử đều bị dìm khi đóng những bộ phim do Chu Duệ Bân làm đạo diễn. 

Đã tìm ra 'kẻ thù chung' của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba: 'Phim nào cũng bị dìm' - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử - Ảnh: Internet

Chu Duệ Bân là đạo diễn kì cựu nổi tiếng trong làng giải trí. Hương Mật Tựa Khói SươngThanh Vân ChíTinh Lạc Ngưng Thành ĐườngNinh An Như Mộng,... đều là tác phẩm của ông. Tuy nhiên vị đạo diễn này lại thường xuyên lấy những góc quay rất "bất ổn". 

Trong Ngự Giao Ký, fan phải khóc thét vì cảnh quay bàn chân của Nhậm Gia Luân. Đa phần đều cho rằng cảnh này khá kì cục, thậm chí vô duyên và không cần thiết. 

Đã tìm ra 'kẻ thù chung' của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba: 'Phim nào cũng bị dìm' - Ảnh 2

Chưa kể dù có trong tay những nữ diễn viên chất lượng như Dương Tử hay Địch Lệ Nhiệt Ba, các góc quay của vị đạo diễn này vẫn thường khiến netizen lắc đầu ngao ngán. 

Chính vì lẽ đó, nhiều người hâm mộ đã so sánh phim của Chu Duệ Bân với những bộ cổ trang được đầu tư góc máy, kĩ xảo cẩn thận như Thương Lan Quyết, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa,... Đó là những điều đặc biệt quan trọng với phim cổ trang vì ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm xem của khán giả. 

Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Tử Chu Duệ Bân sao châu á sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

TOP những nữ diễn viên diễn cảnh khóc hot nhất Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch nhận được nhiều lời khen ngợi

TOP những nữ diễn viên diễn cảnh khóc hot nhất Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch nhận được nhiều lời khen ngợi

Mặc váy bó sát mỏng manh đi sự kiện, Địch Lệ Nhiệt Ba tỏa sáng rực rỡ với nhan sắc 'tiên nữ'

Mặc váy bó sát mỏng manh đi sự kiện, Địch Lệ Nhiệt Ba tỏa sáng rực rỡ với nhan sắc 'tiên nữ'

Nhan sắc của 'em gái' Dương Mịch gây sót CĐM xứ Trung, lấn lướt cả Địch Lệ Nhiệt Ba

Nhan sắc của 'em gái' Dương Mịch gây sót CĐM xứ Trung, lấn lướt cả Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị chê thua xa Dương Tử, netizen lập tức phản pháo

Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị chê thua xa Dương Tử, netizen lập tức phản pháo

Hậu drama mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba thua đau trước Dương Tử trong giải Queen Weibo

Hậu drama mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba thua đau trước Dương Tử trong giải Queen Weibo

Được mệnh danh là nữ thần Cbiz, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ lép vế trước đàn em tại sự kiện ở nước ngoài

Được mệnh danh là nữ thần Cbiz, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ lép vế trước đàn em tại sự kiện ở nước ngoài

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 4 giờ 55 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 5 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 5 giờ 16 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 5 giờ 20 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới