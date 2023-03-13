Netizen chỉ ra mỗi khi hợp tác với vị đạo diễn này cả Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba đều bị dìm không thương tiếc.

Một bộ phim thành công không chỉ dựa vào kịch bản mà còn cần tới nhiều yếu tố khác như diễn viên và quan trọng nhất là đạo diễn phim. Dẫu vậy không phải đạo diễn nào cũng đủ khả năng giúp dự án có được thành công,... Mới đây người hâm mộ phát hiện Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử đều bị dìm khi đóng những bộ phim do Chu Duệ Bân làm đạo diễn.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử - Ảnh: Internet

Chu Duệ Bân là đạo diễn kì cựu nổi tiếng trong làng giải trí. Hương Mật Tựa Khói Sương, Thanh Vân Chí, Tinh Lạc Ngưng Thành Đường, Ninh An Như Mộng,... đều là tác phẩm của ông. Tuy nhiên vị đạo diễn này lại thường xuyên lấy những góc quay rất "bất ổn".

Trong Ngự Giao Ký, fan phải khóc thét vì cảnh quay bàn chân của Nhậm Gia Luân. Đa phần đều cho rằng cảnh này khá kì cục, thậm chí vô duyên và không cần thiết.

Chưa kể dù có trong tay những nữ diễn viên chất lượng như Dương Tử hay Địch Lệ Nhiệt Ba, các góc quay của vị đạo diễn này vẫn thường khiến netizen lắc đầu ngao ngán.

Chính vì lẽ đó, nhiều người hâm mộ đã so sánh phim của Chu Duệ Bân với những bộ cổ trang được đầu tư góc máy, kĩ xảo cẩn thận như Thương Lan Quyết, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa,... Đó là những điều đặc biệt quan trọng với phim cổ trang vì ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm xem của khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/a-tim-ra-ke-thu-chung-cua-duong-tu-va-ich-le-nhiet-ba-phim-nao-cung-bi-dim-563961.html