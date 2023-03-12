TOP những nữ diễn viên diễn cảnh khóc hot nhất Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch nhận được nhiều lời khen ngợi

Sao quốc tế 12/03/2023 18:05

Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với cảnh nước mắt trong phim.

So với hài thì bi được xem là cách tốt nhất để đánh giá kỹ năng diễn xuất của một diễn viên. Nhiều diễn viên được ca ngợi khi cảnh khóc rất thật, qua đó giúp cho người xem có được cảm xúc chân thật nhất mỗi khi xem phim. 

TOP những nữ diễn viên diễn cảnh khóc hot nhất Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch nhận được nhiều lời khen ngợi - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Khi nhắc đến các mỹ nhân của làng giải trí Trung Quốc không thể bỏ quên cái tên Lưu Diệc Phi. Nữ diễn viên sinh năm 1987 có gương mặt thanh thoát, đường nét hài hòa, phảng phất khí chất kiêu sa. Dù bị coi là diễn viên có diễn xuất không nổi bật nhưng cảnh khóc của Lưu Diệc Phi được nhận xét là rất chân thật và khiến cho fan khen ngợi hết mực. 

TOP những nữ diễn viên diễn cảnh khóc hot nhất Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch nhận được nhiều lời khen ngợi - Ảnh 2
Dương Mịch - Ảnh: Internet

Cũng giống như Lưu Diệc Phi, diễn xuất của Dương Mịch luôn gây tranh cãi trái chiều, nhưng những phân cảnh rơi nước mắt đều được cô hoàn thành xuất sắc. Nữ diễn viên được cho là một trong những ngôi sao có đẹp mắt đẹp nhất màn ảnh Cbiz. 

TOP những nữ diễn viên diễn cảnh khóc hot nhất Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch nhận được nhiều lời khen ngợi - Ảnh 3
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Dẫu chưa từng được khán giả đánh giá cao về diễn xuất song Địch Lệ Nhiệt Ba dường như làm rất tốt những cảnh quay phải thể hiện sự đau đớn và dằn vặt. Khán giả không ít lần phải ngạc nhiên với khả năng diễn cảnh khóc tự nhiên và cảm xúc của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Cộng đồng mạng cùng dành nhiều lời khen cho sự tiến bộ trong diễn xuất bằng mắt của Địch Lệ Nhiệt Ba. Mỹ nhân nhiều lần gây ấn tượng với khán giả bởi cảnh khóc giàu cảm xúc nhưng vẫn giữ được khí chất cùng nhan sắc diễm lệ. 

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