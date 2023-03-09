Nói không với photoshop, nhan sắc của Dương Mịch qua cam thường khiến netizen bất ngờ?

Sao quốc tế 09/03/2023 17:30

Xuất hiện tại sự kiện qua cam thường, nhan sắc của Dương Mịch khiến netizen không khỏi phần bất ngờ.

Mới đây nhất, nữ diễn viên Dương Mịch tham dự sự kiện quảng cáo sản phẩm cho 1 thương hiệu nổi tiếng. Nữ minh tinh diện đầm ngắn ôm sát cơ thể giúp cô khoe trọn vòng eo thon thả và đôi chân dài. Trước ống kính, nhan sắc quyến rũ ở tuổi 37 của mỹ nhân Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa không khỏi khiến nhiều người có mặt tại sự kiện không khỏi phần say mê trước nhan sắc quá đỗi xinh đẹp của cô nàng. 

Nói không với photoshop, nhan sắc của Dương Mịch qua cam thường khiến netizen bất ngờ? - Ảnh 1
Dương Mịch - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó body của người đẹp sinh năm 1986 lại khiến cộng đồng mạng tranh cãi nảy lửa trên các diễn đàn suốt ngày 8/3. Trong khi nhiều khán giả khen ngợi vòng eo nuột nà khó tin cùng đôi chân thon dài của Dương Mịch thì không ít netizen cho rằng thân hình của cô nàng đang gầy gò do bị ảnh hưởng từ những drama vừa qua. 

Trước đó không lâu, Dương Mịch rơi vào cuộc tranh cãi về thái độ với đồng nghiệp. Khi tham gia một buổi livestream, nữ diễn viên nổi tiếng bị cho là không hợp tác và thường xuyên ngắt lời MC.

Nói không với photoshop, nhan sắc của Dương Mịch qua cam thường khiến netizen bất ngờ? - Ảnh 2

Nói không với photoshop, nhan sắc của Dương Mịch qua cam thường khiến netizen bất ngờ? - Ảnh 3
 Nhan sắc xinh đẹp của Dương Mịch dù chụp bằng cam thường - Ảnh: Internet

Suốt chương trình, nữ diễn viên xinh đẹp giữ gương mặt "khó đăm đăm", không mỉm cười dù MC cố gắng tạo không khí vui vẻ. Dương Mịch còn yêu cầu người dẫn chương trình phải bỏ những hình ảnh trong quá khứ của cô.

Trong lúc làm phụ kiện tóc, Dương Mịch nói với MC: "Đừng cố kiểm soát cuộc sống của tôi, tự tôi không thể làm được sao?".

Ngoài ra các bộ phim của cô nàng trong thời gian gần đây cũng tụt dốc không phanh, thậm chí Dương Mịch còn được cho là nguyên nhân chính khiến phim thất bại khi diễn xuất lẫn nhan sắc của nữ diễn viên bị netizen chê bai không ngớt. 

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