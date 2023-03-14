Lên tiếng giải đáp nghi vấn mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị chỉ trích dữ dội?

Sao quốc tế 14/03/2023 17:30

Những chia sẻ mới đây của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến cô nàng nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ netizen xứ Trung.

Trong khoảng thời gian gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn luôn là cái tên nhận được sự chú ý và quan tâm đặc biệt của dân mạng khi liên tục vướng vào tin đồn "bầu bí" cùng Hoàng Cảnh Du.

Lên tiếng giải đáp nghi vấn mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị chỉ trích dữ dội? - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Trước những lời bàn tán trên khắp các diễn đàn lớn nhỏ, mới đây nhất, Địch Lệ Nhiệt Ba đã chính thức lên tiếng đính chính về tin đồn mang thai trước khi sự việc đi quá xa. Cô nàng thậm chí còn tiết lộ bản thân rất phiền và tức giận khi đời tư của mình liên tục bị thêu dệt một cách trắng trợn không có chứng cứ cụ thể.  Thế nhưng càng về sau, nữ diễn viên chỉ cảm thấy buồn cười: "Nhưng dần dần, nó chỉ buồn cười thôi. Ngay cả khi tôi truyền hình trực tiếp hàng ngày để mọi người cùng làm rõ, ai không tin vẫn có cớ để không tin".

Nói về quyết định không kết hôn - không sinh con, kết hôn và sinh con hay kết hôn mà không sinh con, nữ diễn viên cho rằng đó đều là những lựa chọn của cá nhân và hy vọng mọi người hãy tôn trọng, không cần quan tâm đến cuộc sống riêng tư của cô quá nhiều. 

Lên tiếng giải đáp nghi vấn mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị chỉ trích dữ dội? - Ảnh 2Lên tiếng giải đáp nghi vấn mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị chỉ trích dữ dội? - Ảnh 3

Giải thích về khoảng thời gian vắng bóng, Địch Lệ Nhiệt Ba không ngại tiết lộ lí do: ""Mọi người làm việc một tuần đã mong tới ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, nhưng tôi hoạt động suốt 6 năm không ngừng nghỉ. Do đó, tôi cảm thấy mệt mỏi và cần có khoảng thời gian để nạp lại năng lượng. Bây giờ tôi đang ở trạng thái cực kỳ tốt".

Qua lời tâm sự của Địch Lệ Nhiệt Ba, có thể dễ dàng thấy được nữ diễn viên đã phải "đau đầu" thế nào khi liên tục trở thành tâm điểm của những lùm xùm không đáng có. Dẫu vậy cô nàng vẫn bị một số bộ phận netizen chỉ trích và cho rằng đã chấp nhận sống danh nghĩa là người nổi tiếng là phải chấp nhận với việc cuộc sống của mình sẽ bị soi mói,...Chính vì vậy đừng nên than vãn.

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