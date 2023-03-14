Lên tiếng giải đáp nghi vấn mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị chỉ trích dữ dội?

Trong khoảng thời gian gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn luôn là cái tên nhận được sự chú ý và quan tâm đặc biệt của dân mạng khi liên tục vướng vào tin đồn "bầu bí" cùng Hoàng Cảnh Du.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Trước những lời bàn tán trên khắp các diễn đàn lớn nhỏ, mới đây nhất, Địch Lệ Nhiệt Ba đã chính thức lên tiếng đính chính về tin đồn mang thai trước khi sự việc đi quá xa. Cô nàng thậm chí còn tiết lộ bản thân rất phiền và tức giận khi đời tư của mình liên tục bị thêu dệt một cách trắng trợn không có chứng cứ cụ thể. Thế nhưng càng về sau, nữ diễn viên chỉ cảm thấy buồn cười: "Nhưng dần dần, nó chỉ buồn cười thôi. Ngay cả khi tôi truyền hình trực tiếp hàng ngày để mọi người cùng làm rõ, ai không tin vẫn có cớ để không tin".