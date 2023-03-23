Vừa comeback sau drama mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba lại gặp rắc rối khi bị chỉ trích thái độ chảnh chọe

Địch Lệ Nhiệt Ba mới đây vừa bị netizen chỉ trích có thái độ chảnh chọe với người khác.

Hậu lùm xùm mang thai với Hoàng Cảnh Du, sự trở lại của Địch Lệ Nhiệt Ba thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ lẫn giới truyền thông. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng lần trở lại này của nữ diễn viên còn giúp cho sức hút của cô nàng còn lớn hơn trước rất nhiều khi các sự kiện giải trí gần đây của Cbiz luôn có mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet Dẫu vậy, chưa kịp để lại điều gì ấn tượng Nhiệt Ba tiếp tục vướng phải rắc rối khi nữ diễn viên đã gây bất ngờ vì thái độ không tốt khi xuất hiện tại một chương trình ngoài trời ở Thượng Hải. Từ đầu đến cuối sự kiện, hầu như Địch Lệ Nhiệt Ba không cười chút nào. Nữ diễn viên giữ khuôn mặt lạnh lùng và khó chịu, thậm chí còn lơ tiếng gọi của người hâm mộ. Chưa hết, mỹ nhân tân cương còn bị dân tình chụp lại khoảnh khắc để trợ lý cuối xuống chỉnh lại váy của mình đang vướng phải giày cao gót và theo các anti fan đây là một hành động không hề đẹp của người đẹp.

Hành động bị lên án của Nhiệt Ba - Ảnh: Internet Một số người hâm mộ bênh vực rằng nhiệt độ ngoài trời lúc đó rất thấp, Địch Lệ Nhiệt Ba lại chỉ mặc váy mỏng nên bị lạnh chứ không phải mắc bệnh ngôi sao, ngược lại nữ diễn viên được khen vì hy sinh cho công việc. Ở thời điểm hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba đang là một trong những đỉnh lưu lượng nổi tiếng nhất Cbiz. Dù diễn xuất không thực sự xuất sắc nhưng mỹ nữ Tân Cương lại ăn điểm tuyệt đối nhờ ngoại hình cực phẩm, thậm chí nhiều người còn tin rằng nếu như cải thiện được khâu diễn xuất khả năng cô vượt qua những tượng đài như Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch là chuyện dễ như trở bàn tay.

Lên tiếng giải đáp nghi vấn mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị chỉ trích dữ dội? Những chia sẻ mới đây của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến cô nàng nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ netizen xứ Trung.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-comeback-sau-drama-mang-thai-ich-le-nhiet-ba-lai-gap-rac-roi-khi-bi-chi-trich-thai-o-chanh-choe-566098.html