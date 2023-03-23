Vừa comeback sau drama mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba lại gặp rắc rối khi bị chỉ trích thái độ chảnh chọe

Địch Lệ Nhiệt Ba mới đây vừa bị netizen chỉ trích có thái độ chảnh chọe với người khác.
- Đã tìm ra 'kẻ thù chung' của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba: 'Phim nào cũng bị dìm'
- TOP những nữ diễn viên diễn cảnh khóc hot nhất Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch nhận được nhiều lời khen ngợi
Hậu lùm xùm mang thai với Hoàng Cảnh Du, sự trở lại của Địch Lệ Nhiệt Ba thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ lẫn giới truyền thông. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng lần trở lại này của nữ diễn viên còn giúp cho sức hút của cô nàng còn lớn hơn trước rất nhiều khi các sự kiện giải trí gần đây của Cbiz luôn có mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba.
Dẫu vậy, chưa kịp để lại điều gì ấn tượng Nhiệt Ba tiếp tục vướng phải rắc rối khi nữ diễn viên đã gây bất ngờ vì thái độ không tốt khi xuất hiện tại một chương trình ngoài trời ở Thượng Hải.
Từ đầu đến cuối sự kiện, hầu như Địch Lệ Nhiệt Ba không cười chút nào. Nữ diễn viên giữ khuôn mặt lạnh lùng và khó chịu, thậm chí còn lơ tiếng gọi của người hâm mộ. Chưa hết, mỹ nhân tân cương còn bị dân tình chụp lại khoảnh khắc để trợ lý cuối xuống chỉnh lại váy của mình đang vướng phải giày cao gót và theo các anti fan đây là một hành động không hề đẹp của người đẹp.
Một số người hâm mộ bênh vực rằng nhiệt độ ngoài trời lúc đó rất thấp, Địch Lệ Nhiệt Ba lại chỉ mặc váy mỏng nên bị lạnh chứ không phải mắc bệnh ngôi sao, ngược lại nữ diễn viên được khen vì hy sinh cho công việc.
Ở thời điểm hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba đang là một trong những đỉnh lưu lượng nổi tiếng nhất Cbiz. Dù diễn xuất không thực sự xuất sắc nhưng mỹ nữ Tân Cương lại ăn điểm tuyệt đối nhờ ngoại hình cực phẩm, thậm chí nhiều người còn tin rằng nếu như cải thiện được khâu diễn xuất khả năng cô vượt qua những tượng đài như Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch là chuyện dễ như trở bàn tay.