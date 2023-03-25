Đêm hội Weibo 2022 bất ngờ bị hủy bỏ, dân tình tiếc hùi hụi khi không được chứng kiến Địch Lệ Nhiệt Ba hay Lưu Diệc Phi phô diễn nhan sắc?

Đêm hội Weibo 2022 là một trong những sự kiện được quan tâm nhất thời điểm hiện tại vì quy tụ hơn một nửa minh tinh của Cbiz tham gia. Sự kiện này mới đây đã được hâm nóng đáng kể khi hàng loạt minh tinh hàng đầu Trung Quốc đã lần lượt tung ra những tạo hình gây sốt netizen như Lưu Diệc Phi , Dương Mịch, Dương Dương,...Dẫu vậy khả năng khán giả được nhìn thấy các nhân vật này tại đêm hội đang là rất thấp khi mới đây vừa xuất hiện thông tin cho biết đêm hội weibo có khả năng bị hủy bỏ.

Nguyên nhân khiến thảm đỏ của Đêm hội Weibo bị hủy là vì sóng yêu. Là một sự kiện quy tụ đông đảo minh tinh Cbiz, vậy nên hiện trường tổ chức Đêm hội Weibo tụ tập một lượng người rất lớn. Việc fan có mặt cổ vũ thần tượng của mình không phải là chuyện xấu, thế nhưng thời gian gần đây đã có rất nhiều vụ việc xảy ra từ việc tụ họp đông người, đơn cử như thạm hỏa Itewon tại Hàn Quốc đã khiến cho vô số người phải thiệt mạng. Vì thế việc hủy bỏ thảm đỏ của đêm hội weibo là việc bắt buộc để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.

Thông báo từ ban tổ chức - Ảnh: Internet

Mới đây, nhân viên công tác của Đêm hội Weibo đã nói với fan của các minh tin tại hiện trường rằng: “Hiện tại thảm đỏ đã bị hủy, nếu mọi người vẫn tập trung ở đây thì even cũng không còn nữa. Hôm nay sẽ chẳng ai được thấy thần tượng của mình hết”. Thông tin này khiến nhiều fan không khỏi khóc ròng.