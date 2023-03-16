Rộ tin Lưu Diệc Phi 'đánh bại' Dương Tử, sánh đôi cùng Tiêu Chiến tại Đêm hội Weibo?

Sao quốc tế 16/03/2023 16:40

Netizen phấn khích trước thông tin Lưu Diệc Phi sánh đôi cùng Tiêu Chiến tại đêm hội Weibo.

Đêm hội Weibo sắp được tổ chức vào ngày 25/3 này là một trong những sự kiện được mong chờ nhất Cbiz dịp đầu năm. Đây là cơ hội để các ngôi sao đình đám hội tụ và khoe sắc. Trong đó sự kiện được nhiều người mong chờ nhất chính là ai sẽ King - Queen tại đêm hội 2023 này. 

Rộ tin Lưu Diệc Phi 'đánh bại' Dương Tử, sánh đôi cùng Tiêu Chiến tại Đêm hội Weibo? - Ảnh 1
Dương Tử và Tiêu Chiến là 2 ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị King Queen năm nay - Ảnh: Internet

Với thành tích và danh tiếng của mình, cư dân mạng đều chắc nịch rằng Tiêu Chiến sẽ là King của Đêm hội Weibo. Trái ngược ở vị trí King, ngôi vị cho Queen của đêm hội đang khiến cho fan phải đau đầu suy đoán bởi có rất nhiều cái tên xứng đáng ở vị trí này đơn cử có thể kể đến như Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh hay Lưu Diệc Phi...

Tuy nhiên, mới đây trên mạng lại xuất hiện thông tin cho biết vị trí Queen của Đêm hội Weibo đã được đổi. Thay vì Dương Tử, Lưu Diệc Phi sẽ là người cùng Tiêu Chiến đứng ở ngôi đầu. Trong năm vừa qua, thần tiên tỷ tỷ đã quay lại màn ảnh nhỏ và gặt hái thành công lớn. 

Rộ tin Lưu Diệc Phi 'đánh bại' Dương Tử, sánh đôi cùng Tiêu Chiến tại Đêm hội Weibo? - Ảnh 2
Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Công chúng cho rằng, nếu Queen năm nay là Lưu Diệc Phi thì cũng cực kỳ xứng đáng. Đây sẽ là cột mốc đánh dấu màn đại thắng của thần tiên tỷ tỷ sau 16 năm mới quay lại đóng truyền hình. Chưa kể cả nhan sắc lẫn sự tiến bộ trong diễn xuất của cô nàng đều đã được cộng động fan Trung Quốc ghi nhận. 

Dẫu vậy, tất cả chỉ mới dừng lại ở mức suy đoán và chưa có thông tin chính thức. Hiện đề tài ai là King Queen tại đêm hội Weibo năm nay vẫn đang gay cấn hơn bao giờ hết. 

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Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Dương Tử Tiêu Chiến sao châu á sao hoa ngữ

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