Bỏ mặc Lý Hiện, Lưu Diệc Phi sắp sửa kết duyên với sao nam nổi tiếng này?

Sao quốc tế 02/03/2023 18:21

Netizen xứ Trung rộn ràng chúc mừng Lưu Diệc Phi vì nhận được tin vui lớn.

Mới đây, trên Weibo có bài đăng của blogger tiết lộ phim của Lưu Diệc Phi và “tình tin đồn” Tỉnh Bách Nhiên sắp được lên sóng sau nhiều năm “đắp chiếu”. Dẫu vậy, cả 2 nhân vật chính vẫn chưa hề lên tiếng xác nhận nên tất cả chỉ mới dừng lại ở mức tin đồn. 

Năm 2022, tên tuổi Lưu Diệc Phi phủ sóng khắp đại lục nhờ thành công của Mộng Hoa Lục, hợp tác với Trần Hiểu. Ngay sau đó, cô lại tiếp tục gây sốt với màn kết hợp bùng nổ chemistry cùng Lý Hiện trong Đi Đến Nơi Có Gió. Dù không có được thành công rực rỡ nhưng netizen cũng dành lời khen không ít cho Thần tiên tỷ tỷ về sự tiến bộ của cô trong diễn xuất. 

Bỏ mặc Lý Hiện, Lưu Diệc Phi sắp sửa kết duyên với sao nam nổi tiếng này? - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Thành công là vậy nhưng Lưu Diệc Phi vẫn vướng nhiều “vận đen” trong sự nghiệp khi có nhiều dự án của cô “đắp chiếu” nhiều năm, trong đó có Nam Yên Trai Bút Lục, đóng với Tỉnh Bách Nhiên. Mới đây, có thông tin phim sẽ được lên sóng trong 2 tháng tới, điều này khiến khán giả vô cùng vui mừng.

Bỏ mặc Lý Hiện, Lưu Diệc Phi sắp sửa kết duyên với sao nam nổi tiếng này? - Ảnh 2
Dự án đắp chiếu của nữ diễn viên sắp sửa được lên sóng - Ảnh: Internet

Được biết, phía Lưu Diệc Phi và “tình mới” cũng như ê-kíp bộ phim chưa lên tiếng về kế hoạch lên sóng đánh úp của dự án trên. Ở các bài đăng trên mạng xã hội, poster phim với sự góp mặt của đôi nam nữ chính được chia sẻ rộng rãi. 

Nam Yên Trai Bút Lục khai máy vào cuối năm 2017 và đóng máy nửa năm sau đó. Hiện chưa xác định được nguyên nhân vì sao phim phải chịu cảnh “đắp chiếu” trong thời gian dài như vậy.

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