Được mệnh danh là 'tiểu Lưu Diệc Phi', nhan sắc chưa photoshop của Vương Sở Nhiên khiến fan lắc đầu ngao ngán

Nhan sắc của Vương Sở Nhiên gây thất vọng sau loạt ảnh mới đây.

Vương Sở Nhiên hiện đang là cái tên gây chú ý khi vào vai nữ chính Nguyễn Lưu Tranh trong bộ phim Nghe Nói Em Thích Anh. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp được ví như là phiên bản '' tiểu Lưu Diệc Phi'', cộng thêm khả năng diễn xuất ở mức độ ổn nên cô nàng được nhiều fan yêu thích và đánh giá rất cao về khả năng phát triển hơn nữa trong tương lai.

Lưu Diệc Phi và Vương Sở Nhiên - Ảnh: Internet

Cũng trong dự án Nghe Nói Em Thích Anh, Vương Sở Nhiên khiến dân tình ngỡ ngàng với nhan sắc xinh đẹp. Lúc thì ngây thơ, đáng yêu khi lại dịu dàng, trưởng thành.

Tuy nhiên mới đây, Vương Sở Nhiên bất ngờ khiến công chúng thất vọng khi lộ diện với vẻ ngoài kém sắc. Trong loạt ảnh chưa photoshop nàng tiểu Lưu Diệc Phi trông trở nên kém sắc hơn mọi ngày, thậm chí một số bộ phận netizen còn nặng lời cho rằng cô nàng không đủ đẳng cấp để được so sánh nhan sắc với ''Thần tiên tỷ tỷ'' - Lưu Diệc Phi.



Loạt ảnh khiến Vương Sở Nhiên bị chê kém sắc - Ảnh: Internet

Có ý kiến cho rằng, nguyên nhân khiến nữ chính Nghe Nói Em Thích Anh trông kém sắc hơn trên phim là bởi các trang điểm. Lối trang điểm đậm kết hợp cùng kiểu tóc xoăn khiến cô nàng không khoe được vẻ đẹp nhẹ nhàng, nữ tính của mình.

Hiện bộ phim Nghe Nói Em Thích Anh do Vương Sở Nhiên và Bành Quán Anh đóng chính đang rất được yêu thích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/uoc-menh-danh-la-tieu-luu-diec-phi-nhan-sac-chua-photoshop-cua-vuong-so-nhien-khien-fan-lac-au-ngao-ngan-559136.html