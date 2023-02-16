Netizen phát sốt trước nhan sắc cực phẩm của mỹ nhân được xem là 'bản sao nâng cấp' của Lưu Diệc Phi

Nhan sắc của Vương Sở Nhiên khiến netizen xứ Trung trầm trồ vì quá đẹp.

Mới đây, một bài viết được lan truyền trên mạng xã hội có liên quan trực tiếp đến "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi đang thu hút sự quan tâm của netizen xứ Trung. Cụ thể, một nam blogger nổi tiếng xứ Trung đã đăng tải một bài viết cho rằng mỹ nhân Vương Sở Nhiên ở tuổi 23 chính là phiên bản nâng cấp của Lưu Diệc Phi ở tuổi 35.

Lưu Diệc Phi và Vương Sở Nhiên - Ảnh: Internet

Sau khi đọc bài viết được đăng tải, nhiều người đã không ngần ngại vào bày tỏ quan điểm của mình trước ý kiến nêu trên. Cụ thể, hầu hết khán giả đều cho rằng nhận định trên chưa thực sự hợp lý bởi họ cho rằng Vương Sở Nhiên mặc dù rất đẹp nhưng với họ danh xưng ''thần tiên tỷ tỷ'' không phải để làm cảnh và khó có ai đủ tầm để sánh ngang với Lưu Diệc Phi chứ đừng nói là phiên bản nâng cấp.

Nhan sắc xinh đẹp của Vương Sở Nhiên ở tuổi 23 - Ảnh: Internet

Có thể bạn chưa biết, Vương Sở Nhiên được so sánh với Lưu Diệc Phi bởi nhiều người cho rằng nữ diễn viên sở hữu khí chất "thần tiên tỷ tỷ" tương tự người đàn chị. Điều này được thể hiện thông qua những vai diễn cô từng đảm nhận, đặc biệt là trong các bộ phim cổ trang như Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới, Thanh Bình Nhạc, Yến Vân Đài, Lạc Hoa Thì Tiết và Thượng Thực.

Vương Sở Nhiên là một nữ diễn viên, ca sĩ người Trung Quốc, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải, trực thuộc công ty giải trí Kim Điến Ảnh Thị.

Hiện tại, chủ đề trên vẫn đang thu hút nhiều lượt quan tâm và bình luận của dân tình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/netizen-phat-sot-truoc-nhan-sac-cuc-pham-cua-my-nhan-uoc-xem-la-ban-sao-nang-cap-cua-luu-diec-phi-556629.html