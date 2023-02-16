Netizen phát sốt trước nhan sắc cực phẩm của mỹ nhân được xem là 'bản sao nâng cấp' của Lưu Diệc Phi

Sao quốc tế 16/02/2023 17:30

Nhan sắc của Vương Sở Nhiên khiến netizen xứ Trung trầm trồ vì quá đẹp.

Mới đây, một bài viết được lan truyền trên mạng xã hội có liên quan trực tiếp đến "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi đang thu hút sự quan tâm của netizen xứ Trung. Cụ thể, một nam blogger nổi tiếng xứ Trung đã đăng tải một bài viết cho rằng mỹ nhân Vương Sở Nhiên ở tuổi 23 chính là phiên bản nâng cấp của Lưu Diệc Phi ở tuổi 35. 

Netizen phát sốt trước nhan sắc cực phẩm của mỹ nhân được xem là 'bản sao nâng cấp' của Lưu Diệc Phi - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi và Vương Sở Nhiên - Ảnh: Internet

Sau khi đọc bài viết được đăng tải, nhiều người đã không ngần ngại vào bày tỏ quan điểm của mình trước ý kiến nêu trên. Cụ thể, hầu hết khán giả đều cho rằng nhận định trên chưa thực sự hợp lý bởi họ cho rằng Vương Sở Nhiên mặc dù rất đẹp nhưng với họ danh xưng ''thần tiên tỷ tỷ'' không phải để làm cảnh và khó có ai đủ tầm để sánh ngang với Lưu Diệc Phi chứ đừng nói là phiên bản nâng cấp. 

Netizen phát sốt trước nhan sắc cực phẩm của mỹ nhân được xem là 'bản sao nâng cấp' của Lưu Diệc Phi - Ảnh 2

Netizen phát sốt trước nhan sắc cực phẩm của mỹ nhân được xem là 'bản sao nâng cấp' của Lưu Diệc Phi - Ảnh 3
Nhan sắc xinh đẹp của Vương Sở Nhiên ở tuổi 23 - Ảnh: Internet 

Có thể bạn chưa biết, Vương Sở Nhiên được so sánh với Lưu Diệc Phi bởi nhiều người cho rằng nữ diễn viên sở hữu khí chất "thần tiên tỷ tỷ" tương tự người đàn chị. Điều này được thể hiện thông qua những vai diễn cô từng đảm nhận, đặc biệt là trong các bộ phim cổ trang như Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới, Thanh Bình Nhạc, Yến Vân Đài, Lạc Hoa Thì Tiết và Thượng Thực.

Vương Sở Nhiên là một nữ diễn viên, ca sĩ người Trung Quốc, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải, trực thuộc công ty giải trí Kim Điến Ảnh Thị.

Hiện tại, chủ đề trên vẫn đang thu hút nhiều lượt quan tâm và bình luận của dân tình.

Lý Nhất Đồng có màn diễn xuất đỉnh cao, vượt qua cả Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi

Lý Nhất Đồng có màn diễn xuất đỉnh cao, vượt qua cả Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi

Chị gái Bạch Lộc xuất sắc vượt qua nữ hoàng rating Triệu Lệ Dĩnh một cách thuyết phục.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Vương Sở Nhiên nhan sắc Vương Sở Nhiên sao Châu Á sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Lý Nhất Đồng có màn diễn xuất đỉnh cao, vượt qua cả Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi

Lý Nhất Đồng có màn diễn xuất đỉnh cao, vượt qua cả Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi

Vượt qua Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh ngang nhiên giành lấy giải thưởng nhân vật nữ có sức ảnh hưởng của năm

Vượt qua Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh ngang nhiên giành lấy giải thưởng nhân vật nữ có sức ảnh hưởng của năm

Đang say tình với Lưu Diệc Phi, Lý Hiện bất ngờ gặp họa có nguy cơ sự nghiệp tụt dốc vì điều này?

Đang say tình với Lưu Diệc Phi, Lý Hiện bất ngờ gặp họa có nguy cơ sự nghiệp tụt dốc vì điều này?

Nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu nhan sắc khó ai sánh bằng nhưng Lưu Diệc Phi vẫn phải chào thua trước người này

Nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu nhan sắc khó ai sánh bằng nhưng Lưu Diệc Phi vẫn phải chào thua trước người này

Fan phát sốt trước hành động thân mật của Lưu Diệc Phi và bạn trai ngay tại đường phố

Fan phát sốt trước hành động thân mật của Lưu Diệc Phi và bạn trai ngay tại đường phố

Hé lộ thông tin cha nuôi tỷ phú của Lưu Diệc Phi chính thức xác nhận chia tay người tình trẻ tuổi

Hé lộ thông tin cha nuôi tỷ phú của Lưu Diệc Phi chính thức xác nhận chia tay người tình trẻ tuổi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 4 giờ 34 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 4 giờ 36 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 4 giờ 43 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 44 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 4 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 5 giờ 5 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 5 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng