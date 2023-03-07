Lưu Diệc Phi khiến fan phát sốt với nhan sắc 'thần tiên tỷ tỷ' tại Tuần lễ thời trang 2023

Sao quốc tế 07/03/2023 17:30

Nhan sắc Lưu Diệc Phi tại tuần lễ thời trang 2023 khiến netizen xứ Trung phát sốt vì quá xinh đẹp.

Mới đây, nữ diễn viên nổi tiếng Trung Quốc - Lưu Diệc Phi tiếp tục gây bão cộng đồng mạng bởi nhan sắc xinh đẹp cùng thần thái đỉnh cao trong bộ ảnh mới nhất trên MXH của mình. 

Lưu Diệc Phi khiến fan phát sốt với nhan sắc 'thần tiên tỷ tỷ' tại Tuần lễ thời trang 2023 - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Theo đó, vào ngày 6/3 vừa qua, Lưu Diệc Phi đã có mặt tại Paris Fashion Week 2023 với vai trò là người đại diện cho thương hiệu Louis Vuitton. Trong bộ trang phục với style vô cùng cá tính, trẻ trung, năng động, ít ai có thể tưởng tượng ở độ tuổi 35 trông nữ diễn viên vẫn cực kỳ trẻ trung và xinh đẹp xuất sắc. 

Bằng chứng là chỉ sau ít phút khi vừa đăng bài, những hình ảnh của Lưu Diệc Phi đã lập tức gây sốt và được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Cụ thể, ai nấy cũng dành cho cô những lời khen về vẻ đẹp thần tiên tỷ tỷ mãi không tàn phai của thần tượng.

Lưu Diệc Phi khiến fan phát sốt với nhan sắc 'thần tiên tỷ tỷ' tại Tuần lễ thời trang 2023 - Ảnh 2Lưu Diệc Phi khiến fan phát sốt với nhan sắc 'thần tiên tỷ tỷ' tại Tuần lễ thời trang 2023 - Ảnh 3

Sau khoảng thời gian "ở ẩn", năm 2022 Lưu Diệc Phi đã quyết định quay trở lại màn ảnh nhỏ và gặt hái thành công lớn với Mộng Hoa Lục. Đầu năm nay, bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió do cũng thu về rất nhiều lời khen ngợi. 

Lưu Diệc Phi, tên khai sinh là An Phong, là một nữ diễn viên kiêm ca sĩ người Mỹ gốc Hoa. Cô đã nhiều lần xuất hiện trong danh sách 100 ngôi sao nổi tiếng nhất Trung Quốc theo Forbes và được vinh danh là một trong Tứ Tiểu Hoa Đán của Trung Quốc vào năm 2009.

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