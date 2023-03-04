Mặc kệ dư luận gièm pha, Trần Phi Vũ chính thức nên duyên cùng 'tiêu Lưu Diệc Phi' trong phim mới

Trần Phi Vũ được cho là vẫn tiếp tục góp mặt trong dự án Khó Dỗ Dành để sánh đôi cùng Vương Sở Nhiên.

Sau khi biết Khó Dỗ Dành sẽ được chuyển thể thành phim, dân tình đều đang rất muốn biết vai nam nữ chính Tang Diên - Ôn Dĩ Phàm sẽ thuộc về diễn viên nào.

Vương Sở Nhiên và Trần Phi Vũ - Ảnh: Internet

Ngoài một loạt "dưa" réo tên Điền Hi Vi, Vương Nhất Bác, Dương Dương hay Địch Lệ Nhiệt Ba, tuy nhiên sau cùng 2 người được đoàn làm phim chốt lại chính là Trần Phi Vũ và Vương Sở Nhiên.

Đáng nói, sau khi tin tức về sự kết đôi này nổ ra, Trần Phi Vũ bất ngờ vướng vào lùm xùm giường chiếu, yêu đương với fan nữ khiến hình tượng của anh bị ảnh hưởng khá nhiều, thậm chí đã có thời điểm khán giả bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi ''liệu thay thế cho chàng mỹ nam họ Trần đóng cặp với Vương Sở Nhiên sẽ là ai?'

Thông tin Trần Phi Vũ tiếp tục được đóng chính khiến nhiều người cảm thấy không hài lòng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, theo tiết lộ mới nhất từ một blogger, Khó Dỗ Dành sẽ không thay đổi diễn viên, và vẫn giao vai nam nữ chính cho Trần Phi Vũ cùng Vương Sở Nhiên. Thông tin này ngay lập tức nhận về nhiều ý kiến trái chiều bởi việc để một nam diễn viên vừa có drama đóng phim là rất mạo hiểm cho sự thành công của dự án nhưng theo một số nguồn tin tất cả đoàn làm phim đã cùng thông nhất không sửa đổi nam chính.

Khó Dỗ Dành được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ (đây cũng là "mẹ đẻ" của bộ Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính). Nội dung phim kể về mối tình thanh mai trúc mã của Ôn Dĩ Phàm và Tang Diên (anh trai Tang Trĩ).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mac-ke-du-luan-giem-pha-tran-phi-vu-chinh-thuc-nen-duyen-cung-tieu-luu-diec-phi-trong-phim-moi-561667.html