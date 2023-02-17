Trần Phi Vũ chính thức rớt đài, Vương Hạc Đệ sắp sửa lên ngôi 'tân vương' của lứa tiểu sinh 95?

Sao quốc tế 17/02/2023 17:26

Lứa tiểu sinh 95 sau drama của Trần Phi Vũ, Vương Hạc Đệ chính xác là mỹ nam có địa vị cao nhất.

Sau thành công của Thương Lan Quyết và Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, danh tiếng của Vương Hạc ĐệTrần Phi Vũ tăng lên rất nhiều. Ngoại hình điển trai, có phim hot chống lưng giúp hai chàng mỹ nam này được thêm vào danh sách sao nam đại diện cho lứa tiểu sinh 95 của Cbiz. Cũng chính vì cả 2 sao nam này đều có thành công tương tự nên tại thời điểm khiến cho netizen vô cùng đau đầu để lựa chọn ra cái tên xứng đáng làm đại diện của lứa 95.

Trần Phi Vũ chính thức rớt đài, Vương Hạc Đệ sắp sửa lên ngôi 'tân vương' của lứa tiểu sinh 95? - Ảnh 1
Trần Phi Vũ và Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây, Trần Phi Vũ bỗng chốc sụp đổ hình tượng, danh tiếng cũng chạm đáy sau khi loạt ảnh giường chiếu bị tung ra. Đáng chú ý, dù bản thân đã thân minh là người bị hại nhưng Trần Phi Vũ vẫn khó có thể lấy lại được niềm tin từ người hâm mộ cũng như ánh hào quang khi xưa. 

Trần Phi Vũ chính thức rớt đài, Vương Hạc Đệ sắp sửa lên ngôi 'tân vương' của lứa tiểu sinh 95? - Ảnh 2
Trần Phi Vũ đang vướng phải drama lớn nhất trong sự nghiệp - Ảnh: Internet

Sau khi Trần Phi Vũ rớt đàn, dàn tiểu sinh lứa 95 như Vương Hạc Đệ, Đàn Kiện Thứ, Trương Lăng Hách, Trần Triết Viễn… có nhiều cơ hội để phát triển hơn. Trong đó, Vương Hạc Đệ được cho là người có lợi nhất. Sau thành công của Thương Lan Quyết, giá trị thương mại của anh chàng bùng nổ mạnh mẽ.

Mới đây, trên mạng xuất hiện thông tin cho biết rất nhiều tài nguyên của Trần Phi Vũ hiện đã được chuyển sang cho Vương Hạc Đệ. Không những là các hợp đồng quảng cáo, thậm chí một số nhà làm phim còn chủ động tạm việt sao nam họ Trần để tìm tới Vương Hạc Đệ. 

Trần Phi Vũ chính thức rớt đài, Vương Hạc Đệ sắp sửa lên ngôi 'tân vương' của lứa tiểu sinh 95? - Ảnh 3
Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Sở hữu gương mặt điển trai, thân hình cao lớn Vương Hạc Đệ có thể dễ dàng cân được nhiều kiểu trang phục từ cổ trang đến hiện đại. Thành công của Thương Lan Quyết cũng đã giúp anh chàng chứng minh khả năng diễn xuất từng bị đánh giá kém ở Vườn Sao Băng và Ngộ Long trước đó. Có thể nói, Vương Hạc Đệ đang là cái tên được nhiều đạo diễn săn đón cho các dự án phim ảnh của mình.

Hiện dân tình đang đổ dồn sự chú ý vào sự phát triển của Vương Hạc Đệ trong tương lai.

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