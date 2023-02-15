Tự nhận mình quá ngây thơ nên bị lừa, Trần Phi Vũ nhận lấy con mưa 'gạch đá' từ phía dư luận

Mới đây thay vì nhận trách nhiệm về mình, Trần Phi Vũ đã có một hành động khiến fan tỏ ra vô cùng phẫn nộ.

Mới đây, Trần Phi Vũ vướng phải scandal lớn nhất sự nghiệp khi loạt ảnh anh ngủ với người đã có gia đình được đăng tải tràn lan trên mạng xã hội. Dẫu cho đã lên tiếng thanh minh bản thân bị hại nhưng netizen vẫn chưa chấp nhận lời giải thích từ nam diễn viên này.

Chưa dừng lại ở đó, người hâm mộ mới đây đã “đào” lại một cuộc phỏng vấn trước đây của Trần Phi Vũ khi chưa nổi tiếng.

Trần Phi Vũ - Ảnh: Internet

Khi được hỏi khuyết điểm lớn nhất trong tính cách là gì, Trần Phi Vũ không ngần ngại trả lời: “Quá đơn thuần, quá ngây thơ”. Câu trả lời này đã bị netizen đem ra không ngừng giễu cợt, một số còn cho rằng mỹ nam họ Trần đang quá giả tạo và coi thường khán giả.

Tấm ảnh giường chiếu của nam diễn viên - Ảnh: Intenret

Trần Phi Vũ là con trai của đạo diễn Trần Khải Ca và diễn viên Trần Hồng. Sự nghiệp nam diễn viên mới phất lên sau khi Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa lên sóng năm 2022 thì ngay lập tức dính phải scandal động trời. Loạt lùm xùm năm xưa của mẹ Trần Phi Vũ, chuyện quốc tịch cũng nhanh chóng bị khui lai. Sự nghiệp của nam diễn viên gần như chấm dứt vì hình ảnh và danh tiếng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước đó theo một số nguồn tin từ báo Trung Quốc đã đăng tải vào ngày 13/2, mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ trước loạt ảnh "giường chiếu" được xem là của Trần Phi Vũ và hot girl mạng xã hội tên Diệc Lâm. Theo một số nguồn tin, Diệc Lâm là fan của Trần Phi Vũ và đã lập gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-nhan-minh-qua-ngay-tho-nen-bi-lua-tran-phi-vu-nhan-lay-con-mua-gach-a-tu-phia-du-luan-556245.html