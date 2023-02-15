Tuổi 40 của nam thần Vương Khải: Sự nghiệp thành công vang dội nhưng vẫn lẻ loi không một bóng hồng bên cạnh

Ở tuổi 40 Vương Khải vẫn chưa hề mặn mà với việc kết hôn và có một gia đình.

Vào đúng ngày Valentine (14/2), đại diện của Vương Khải và Tống Thiến vội vàng lên tiếng phủ nhận tin sắp kết hôn, sau những tin đồn hẹn hò trước đó với bạn diễn Vương Âu. Cụ thể, theo một số trang báo uy tín Trung Quốc đã đưa tin Vương Âu và Vương Khải nhiều khả năng đang hẹn hò bí mật, khi hình ảnh hai người cùng đi ăn tối được chia sẻ trên mạng. Vương Khải - Ảnh: Internet Tuy nhiên, quản lý của nam diễn viên phủ nhận điều này. “Hai người là bạn tốt. Đây chỉ là một bữa tối gặp mặt trước khi hợp tác trong phim mới mà thôi”. Phía Vương Âu cũng phủ nhận tin đồn hẹn hò.

Trước loạt ồn ào tình cảm, gần đây Vương Khải nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả sau vai diễn phó bộ trưởng của bộ hàng không Lộ Châu - Cố Nam Đình trong phim “Hướng gió mà đi”. Trên màn ảnh, nam diễn viên mang đến hình ảnh Cố Nam Đình nghiêm túc và cầu toàn. Diễn xuất tự nhiên cùng màn kết hợp ăn ý với bạn diễn Đàm Tùng Vận (vai Trình Tiêu) khiến anh nhận lấy không ít lời khen từ phía netizen.

Vương Khải và Vương Âu - Ảnh: Internet Trước “Hướng gió mà đi”, Vương Khải mất 10 năm để tên tuổi đến gần hơn với khán giả. Cụ thể, anh gia nhập làng giải trí Hoa ngữ từ năm 2005 với vai diễn Hoàng Nguyên Thượng trong “Hàn thu”. Dù có đầy đủ phẩm chất để trở thành một nam diễn viên nổi tiếng như chiều cao, nhan sắc, trình độ diễn xuất,...tuy nhiên mãi đến bây giờ anh chàng mới được biết đến nhiều hơn. Ban đầu, tạo hình đẹp trai, thư sinh của anh nhận về nhiều chỉ trích khi khác xa hình tượng vị tướng lĩnh đại tài nổi tiếng trong sử sách. Tuy nhiên, khi phim lên sóng, khán giả đánh giá cao màn thể hiện của nam diễn viên. Họ khen Vương Khải thể hiện được trọn vẹn tính cách của Tào Tháo. Sau vai diễn thành công, Vương Khải phải tạm dừng diễn xuất khi phát hiện phổi xuất hiện đốm mờ. Chia sẻ cùng tạp chí Nhân vật, nam diễn viên cho biết, tâm trạng anh rối bời khi nhận được thông báo, nhất là khi cha anh qua đời vì ung thư phổi vào tháng 3/2017. Dẫu vậy thì sau quá trình phẫu thuật sức khỏe của anh cũng đã dần ổn định hơn trước. Vương Khải là một diễn viên Trung Quốc. Anh được biết đến qua những bộ phim Bắc Bình không chiến sự, Kẻ Ngụy Trang, Lang Nha Bảng, Nếu ốc sên có tình yêu.

Danh tiếng Trần Phi Vũ ngày càng sụt giảm sau scandal tình ái Chỉ vừa nổi tiếng chưa được bao lâu nhưng Trần Phi Vũ đang có nguy cơ ''tạm biệt'' sự nghiệp diễn xuất của mình.

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