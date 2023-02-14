Điềm danh những cặp đôi 'phim giả tình thật' trên màn ảnh Cbiz nhân dịp ngày lễ tình nhân Valentine

Trong giới giải trí Hoa ngữ, có rất nhiều cặp đôi sau khi hợp tác thì “phim giả tình thật”. Không chỉ xuất sắc trên màn ảnh mà những phân cảnh tình cảm của họ trên phim đã trở thành những thước phim sống mãi trong lòng người hâm mộ. Nhân dịp ngày lễ tình nhân Valentine hãy cùng điểm lại những cặp đôi phim giả tình thật nổi tiếng nhất.

Trước khi chính thức về chung nhà, Dương Mịch – Lưu Khải Uy từng hợp tác trong rất nhiều bộ phim. Trong đó phải kể đến Mối Tình Như Ý (2011), Holding Love (2012), Thịnh Hạ Vãn Tình Thiên (2013), Giang Nam Tứ Đại Tài Tử (2015). Đến năm 2014, Dương Mịch và Lưu Khải Uy chính thức về chung nhà. Tại thời điểm này, ai nấy cũng đều cảm thấy vui mừng cho nũ diễn viên bởi cả 2 rất đẹp đôi và chuyện tình cảm của họ cũng diễn ra vô cùng êm đẹp với rất nhiều hành động tình cảm dành cho nhau.

Đáng tiếc, chỉ 4 năm sau Dương Mịch và Lưu Khải Uy lại thông báo chuyện ly hôn khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Đáng buồn hơn câu chuyện ly hôn giữa cả 2 còn trở thành đề tài bàn tán qua hàng năm khi có rất nhiều người cho rằng một trong 2 người đã gian dối trong chuyện tình cảm.

Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet

Trước khi chính thức đóng cặp cùng nhau, Triệu Lệ Dĩnh từng nhiều lần đảm nhận vai phụ nhỏ trong phim do Phùng Thiệu Phong đóng chính. Trong đó có thể kể đến Phận Hồng Nhan (2009), Chuyện Hẹn Hò (2010). Phải đến năm 2018, cặp đôi này mới chính thức nên duyên trên màn ảnh nhờ bộ phim điện ảnh Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc và Minh Lan Truyện.

Đặc biệt, sau thành công của Minh Lan Truyện, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức thông báo hẹn hò kết hôn rồi chào đón con đầu lòng. Dẫu vậy câu chuyện cổ tích của họ cũng chẳng thể giữ gìn được lâu khi cả 2 chính thức nói lời ly hôn ngay sau đó không lâu, trái với Dương Mịch chuyện tình cảm của Triệu Lệ Dĩnh kết thúc trong êm đẹp và không xảy ra lời qua tiếng lại giữa đôi bên.