Danh tiếng Trần Phi Vũ ngày càng sụt giảm sau scandal tình ái

Sao quốc tế 15/02/2023 14:38

Chỉ vừa nổi tiếng chưa được bao lâu nhưng Trần Phi Vũ đang có nguy cơ ''tạm biệt'' sự nghiệp diễn xuất của mình.

Trong vài ngày gần đây, giới giải trí Hoa ngữ chấn động khi nam diễn viên sinh năm 2000 Trần Phi Vũ lộ ảnh giường chiếu với hot girl mạng Hồ Diệc Lâm. Mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn khi ngôi sao họ Trần còn phải đối mặt với nghi vấn có quan hệ bất chính với người đã có gia đình. 

Danh tiếng Trần Phi Vũ ngày càng sụt giảm sau scandal tình ái - Ảnh 1
Trần Phi Vũ - Ảnh: Internet

Đặc biệt trước những bằng chứng không thể chối cãi, Trần Phi Vũ phải thừa nhận anh là nhân vật chính trong loạt ảnh giường chiếu với Hồ Diệc Lâm. Tuy nhiên, nam thần cũng cho biết bản thân khi qua lại với người đó trong tình cảnh cả 2 vẫn còn độc thân chứ không phải như tin đồn trên. 

Tuy nhiên, dù không vi phạm đạo đức, Trần Phi Vũ lại vướng vào lỗi lầm khác là liên lạc riêng với người hâm mộ và có quan hệ tình ái với fan của mình.

Danh tiếng Trần Phi Vũ ngày càng sụt giảm sau scandal tình ái - Ảnh 2

Danh tiếng Trần Phi Vũ ngày càng sụt giảm sau scandal tình ái - Ảnh 3
Hồ Diệc Lâm được Trần Phi Vũ cho rằng giăng bẫy để hại anh - Ảnh: Internet 

Bởi trước đó, Hồ Diệc Lâm là người hâm mộ nổi tiếng trong cộng đồng fan của Trần Phi Vũ. Cô theo dõi, ủng hộ nam diễn viên đã lâu và từng gặp mặt ngôi sao Chuyện tình Bắc Kinh.

Theo Sina, nghệ sĩ và người hâm mộ là mối quan hệ nhạy cảm. Việc ngôi sao có quan hệ tình ái với fan của mình bị đánh giá là hành vi lợi dụng sự ái mộ của khán giả và là điều cấm kỵ trong giới giải trí. Dù đôi bên yêu mến nhau nhưng giữa ngôi sao và fan cần giữ khoảng cách và chỉ nên là tình cảm ủng hộ thuần túy trong sáng.

Trần Phi Vũ vốn được mệnh danh là "Thái tử Cbiz" khi có cha là đạo diễn lớn Trần Khải Ca, mẹ là "Đệ nhất mỹ nhân Hoa ngữ" một thời, "Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh" Trần Hồng. Khi mới bước chân vào giới giải trí nam diễn viên đã được giao vai chính nhờ sự hậu thuẫn của cha mẹ.

Nhưng cũng chính gia thế hiển hách khiến nhiều khán giả có cái nhìn tiêu cực với Trần Phi Vũ. Nam diễn viên đã mất nhiều năm để vượt qua được định kiến "con ông cháu cha, con nhà nòi".

Phải đến cuối năm 2022, khi bộ phim Chiếc bật lửa và váy công chúa ra mắt, tạo nên thành công nhất định, Trần Phi Vũ mới bật lên thành ngôi sao trẻ triển vọng. Dẫu vậy thành công vừa mới chớm nở chưa được bao lâu, nam diễn viên đang phải đối mặt với hậu quả lớn do bản thân gây ra và nó có khả năng làm cho sự nghiệp của anh chàng bị tiêu tan. 

 

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