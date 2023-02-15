Trương Bá Chi bị fan soi ra có hành động bí mật với Tạ Đình Phong: 'Như này còn gì để chối cãi nữa đây'

Sao quốc tế 15/02/2023 15:40

Trương Bá Chi bí mật qua Nhật để hội ngộ Tạ Đình Phong.

Mới đây nhân ngày lễ tình yêu valentine 14/2, Trương Bá Chi chia sẻ bức ảnh đi trượt tuyết cùng ba con trai kèm dòng chữ: "Lễ tình nhân vui vẻ, người tình duy nhất của tôi".

Cũng theo báo Trung Quốc cho biết thêm loạt ảnh Bá Chi đăng được chụp hồi đầu tháng hai, khi cô và ba con trai Lucas, Quintus, Marcus sang núi Phú Sĩ, Nhật Bản du lịch.

Trương Bá Chi bị fan soi ra có hành động bí mật với Tạ Đình Phong: 'Như này còn gì để chối cãi nữa đây' - Ảnh 1
Trương Bá Chi và con trai - Ảnh: Internet

Trước đó, một người bạn của Tạ Đình Phong cũng chia sẻ bức ảnh tài tử đi trượt tuyết ở Nhật. Một nhân chứng khác tiết lộ gặp nam diễn viên tại khu trượt tuyết. Sự trùng hợp này ngay lập tức khiến fan nghi ngờ cả 2 phải chăng đang bí mật hẹn hò với nhau ở Nhật Bản. 

Trương Bá Chi bị fan soi ra có hành động bí mật với Tạ Đình Phong: 'Như này còn gì để chối cãi nữa đây' - Ảnh 2
Tạ Đình Phong - Ảnh: Internet

Loạt ảnh Trương Bá Chi đăng trên mạng xã hội cũng khiến nhiều fan chú ý vì vóc dáng của các con nhà cô đều thay đổi nhiều. Lucas cao vượt mẹ, gương mặt góc cạnh, trong khi Quintus vẫn giữ được vẻ đẹp trai, da trắng hồng. Cậu bé thứ ba, Marcus bụ bẫm, trắng trẻo, liên tục bám chân mẹ.

Trương Bá Chi bị fan soi ra có hành động bí mật với Tạ Đình Phong: 'Như này còn gì để chối cãi nữa đây' - Ảnh 3

Diễn viên Trương Bá Chi sinh năm 1980, là diễn viên nổi tiếng Hong Kong. Khán giả biết đến cô với nhiều phim như Sư tử Hà Đông, Vua hài kịch, Vô cực... Cô kết hôn với tài tử Tạ Đình Phong và có hai con trai Quintus, Lucas. Năm 2006, Trương Bá Chi làm đám cưới với Tạ Đình Phong sau nhiều lần tan hợp. Họ có với nhau hai con trai Lucas (sinh năm 2007) và Quintus (sinh năm 2010).

Năm 2008, Trương Bá Chi lộ ảnh "nóng" với Trần Quán Hy. Đây cũng chính là nguyên nhân chính khiến cho hôn nhân của cô với Tạ Đình Phong rơi vào đổ vỡ vào năm 2012. 

Tạ Đình Phong là nam ca sĩ, diễn viên, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và là đầu bếp nổi tiếng người Hồng Kông. Anh hiện là một thành viên thuộc Tập đoàn Anh Hoàng. Anh chính thức gia nhập làng giải trí với tư cách là ca sĩ vào năm 1996. Ban đầu anh đam mê học võ thuật qua TV và sau đó tự mình luyện tập.

 

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