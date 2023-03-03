TOP những mỹ nhân tăng cân nhưng vẫn xinh đẹp vạn người mê: Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi chứng tỏ nhan sắc trời ban

Sao quốc tế 03/03/2023 18:40

Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi là một trong số ít những mỹ nhân tăng cân nhưng vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp rạng ngời.

Trong thế giới Cbiz, vấn đề cân nặng của các nữ diễn viên luôn nhận được sự quan tâm lớn từ phía khán giả. Tuy nhiên, các ngôi sao Cbiz cũng là con người nên đôi lúc việc kiểm soát cân nặng của bản thân là vô cùng khó nên thường khiến họ bị giảm sút nhan sắc rõ rệt.

TOP những mỹ nhân tăng cân nhưng vẫn xinh đẹp vạn người mê: Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi chứng tỏ nhan sắc trời ban - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Dẫu vậy trong số đó vẫn tồn tại những mỹ nhân dù tăng cân nhưng vẫn xinh đẹp khiến nhiều người ngỡ ngàng, đơn cử như 2 mỹ nhân hot nhất nhì Trung Quốc là Triệu Lệ DĩnhLưu Diệc Phi

Cụ thể, một nam blogger nổi tiếng xứ Trung đã tổng hợp lại phản ứng của dân mạng khi 3 nàng tiểu hoa cùng trở nên mũm mĩm hơn một chút. Đối với Triệu Lệ Dĩnh, cư dân mạng cho rằng đó là do yêu cầu của vai diễn, cảm thấy vóc dáng của cô nàng như thế rất tốt. Thậm chí, một số người còn cho rằng trông nữ hoàng rating dù tăng cân nhưng vẫn giữ được nét xinh đẹp hơn người. 

TOP những mỹ nhân tăng cân nhưng vẫn xinh đẹp vạn người mê: Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi chứng tỏ nhan sắc trời ban - Ảnh 2TOP những mỹ nhân tăng cân nhưng vẫn xinh đẹp vạn người mê: Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi chứng tỏ nhan sắc trời ban - Ảnh 3

Lưu Diệc Phi cũng là mỹ nhân được khán giả bênh vực khi có tin cô nàng đậm người hơn. Thực tế thì cân nặng của “thần tiên tỷ tỷ” vẫn luôn là vấn đề được bàn tán, tuy nhiên netizen vẫn thường cho rằng nhan sắc của cô nàng là độc nhất nên dù có tăng cân ở một số thời điểm nhưng vẫn không làm mờ đi được vẻ đẹp vốn có của nữ diễn viên.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lưu Diệc Phi sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

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