Lưu Diệc Phi xuất hiện với nhan sắc đẹp ngời ngợi trong trang phục 'phượng hoàng xanh' tại đêm hội weibo, chỉ đáng tiếc là không được làm điều này?

Sao quốc tế 25/03/2023 19:34

Nhan sắc của Lưu Diệc Phi qua nhiều năm vẫn giữ cho mình được vị thế khó ai sánh bằng.

Sau Dương Mịch, Lưu Thi Thi và Đường Yên, gương mặt hàng đầu của lứa tiểu Hoa sau 85 của Cbiz - Lưu Diệc Phi cũng công bố tạo hình chính thức tại Đêm hội Weibo 2022. Không để thua kém những mỹ nhân khác, Lưu Diệc Phi ngay sau đó cũng đã cho ra mắt tạo hình phượng hoàng xanh cực kỳ quyến rũ chỉ tiếc rằng netizen không thể chức kiến ''Thần tiên tỷ tỷ'' diện lên thảm đỏ năm nay. 

Lưu Diệc Phi xuất hiện với nhan sắc đẹp ngời ngợi trong trang phục 'phượng hoàng xanh' tại đêm hội weibo, chỉ đáng tiếc là không được làm điều này? - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Trong dàn tiểu Hoa 85, Lưu Diệc Phi là một trong những gương mặt “giấu kín” tạo hình đi Weibo nhất. Mới đây, phòng làm việc của nữ minh tinh đã chia sẻ bộ ảnh, công bố tạo hình đầu tiên của “thiên tiên” tại Đêm hội Weibo năm nay. Trong bộ ảnh cho thấy, nữ diễn viên sở hữu body cực chuẩn không cần chỉnh sửa, xương quai xanh đẹp,...và gương mặt không hề bị ảnh hưởng bởi độ tuổi. 

Trên các diễn đàn mạng, cô được ví như phượng hoàng xanh nhờ vẻ ngoài lộng lẫy, quyền lực cùng nhan sắc xinh đẹp trong lần xuất hiện này. Thậm chí, một số người còn cho rằng nếu xuất hiện tại thảm đỏ khả năng Lưu Diệc Phi đè bẹp mọi mỹ nhân khác là chuyện hết sức dễ dàng. 

Lưu Diệc Phi xuất hiện với nhan sắc đẹp ngời ngợi trong trang phục 'phượng hoàng xanh' tại đêm hội weibo, chỉ đáng tiếc là không được làm điều này? - Ảnh 2

Giữa lúc tạo hình của Lưu Diệc Phi đang gây sốt trên cõi mạng, khán giả bỗng bày tỏ sự tiếc nuối khi không được chiêm ngưỡng màn trình diễn của cô trên thảm đỏ. Bởi trước đó, BTC sự kiện thông báo chính thức hủy thảm đỏ bởi điều kiện tại hiện trường không cho phép. 

Hiện, những hoạt động tại Đêm hội Weibo vẫn được đông đảo khán giả quan tâm. Trước đó, có thông tin Lưu Diệc Phi sẽ trở thành Queen tại sự kiện năm nay nhưng kết quả cuối cùng vẫn đang là một ẩn số.

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