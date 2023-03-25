Nhan sắc thực sự của các ngôi sao hàng đầu Cbiz: Lưu Diệc Phi xứng danh 'thần tiên tỷ tỷ' ngoài đời, Duong Dương chuẩn soái ca

Sao quốc tế 25/03/2023 17:37

Nhan sắc đời thực của các ngôi sao Cbiz luôn là đề tài khiến các netizen tò mò.

Nhan sắc ngoài đời thực, chưa qua photoshop của các ngôi sao nổi tiếng vẫn luôn rất được công chúng quan tâm và để mắt tới. Dẫu vậy các ngôi sao Cbiz thực chất đều sở hữu nhan sắc hơn người nên việc phát hiện họ xuống sắc là điều rất khó khăn và dường như là điều không thể. 

Lưu Diệc Phi 

Nhan sắc thực sự của các ngôi sao hàng đầu Cbiz: Lưu Diệc Phi xứng danh 'thần tiên tỷ tỷ' ngoài đời, Duong Dương chuẩn soái ca - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Xuất hiện trong sự kiện của thương hiệu Bvlgari mới đây với tư cách là người đại diện toàn cầu, Lưu Diệc Phi đã khiến cho tất cả người xem có mặt tại hôm đó phải một phen trầm trồ trước nhan sắc tiên nữ của mình. Không còn vẻ đẹp đỉnh cao của tuổi 19 nhưng ở hiện tại mỹ nhân họ Lưu vẫn đủ sức đè bẹp các nữ diễn viên xinh đẹp khác trẻ hơn mình. 

Ngoại trừ vòng eo không được thon gọn giống như ảnh do phòng làm việc đăng tải (đã qua chỉnh sửa) thì mọi thứ còn lại từ gương mặt cho tới thần thái của "Thần tiên tỷ tỷ" đều "đỉnh của chóp", không chê vào đâu được. 

Dương Dương 

Nhan sắc thực sự của các ngôi sao hàng đầu Cbiz: Lưu Diệc Phi xứng danh 'thần tiên tỷ tỷ' ngoài đời, Duong Dương chuẩn soái ca - Ảnh 2
Dương Dương - Ảnh: Internet

Cùng tham dự sự kiện Bvlgari, trạng thái của Dương Dương nhận được vô số lời khen có cánh từ công chúng. So với ảnh đã qua photoshop, gương mặt nam tính của anh chàng không chỉ khiến cho chị em điêu đứng và phát sốt trước nhan sắc quá đỗi hoàn hảo.

Thậm chí nhìn vào các bức ảnh chưa chỉnh sửa của Dương Dương, một số bộ phận netizen còn cho rằng không biết là đã qua chỉnh sửa gì hay chưa nhưng vẻ đẹp của nam diễn viên vẫn giữ được phong độ cực ổn định. 

Địch Lệ Nhiệt Ba 

Nhan sắc thực sự của các ngôi sao hàng đầu Cbiz: Lưu Diệc Phi xứng danh 'thần tiên tỷ tỷ' ngoài đời, Duong Dương chuẩn soái ca - Ảnh 3
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Sau khoảng thời gian dài tạm dừng hoạt động để nghỉ ngơi, Địch Lệ Nhiệt Ba đã chính thức quay trở lại showbiz, tích cực đi sự kiện hơn trước. Mặc dù thần sắc của "mỹ nhân Tân Cương" vẫn có sức sống và đầy năng lượng, nhưng nhiều người lại cảm thấy không quá hài lòng với trạng thái hiện tại của cô. 

Đấy là chưa kể, phong cách của Địch Lệ Nhiệt Ba gần đây cũng được cho là "bất ổn", bởi những bộ đồ cô mặc đúng là đơn giản, không cầu kỳ như trước, song, nó lại giản dị quá mức, còn có phần hơi xuề xòa. 

Rộ tin Lưu Diệc Phi 'đánh bại' Dương Tử, sánh đôi cùng Tiêu Chiến tại Đêm hội Weibo?

Rộ tin Lưu Diệc Phi 'đánh bại' Dương Tử, sánh đôi cùng Tiêu Chiến tại Đêm hội Weibo?

Netizen phấn khích trước thông tin Lưu Diệc Phi sánh đôi cùng Tiêu Chiến tại đêm hội Weibo.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Lưu Diệc Phi Dương Dương sao châu á sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Rộ tin Lưu Diệc Phi 'đánh bại' Dương Tử, sánh đôi cùng Tiêu Chiến tại Đêm hội Weibo?

Rộ tin Lưu Diệc Phi 'đánh bại' Dương Tử, sánh đôi cùng Tiêu Chiến tại Đêm hội Weibo?

Lưu Diệc Phi khiến fan phát sốt với nhan sắc 'thần tiên tỷ tỷ' tại Tuần lễ thời trang 2023

Lưu Diệc Phi khiến fan phát sốt với nhan sắc 'thần tiên tỷ tỷ' tại Tuần lễ thời trang 2023

Mặc kệ dư luận gièm pha, Trần Phi Vũ chính thức nên duyên cùng 'tiêu Lưu Diệc Phi' trong phim mới

Mặc kệ dư luận gièm pha, Trần Phi Vũ chính thức nên duyên cùng 'tiêu Lưu Diệc Phi' trong phim mới

TOP những mỹ nhân tăng cân nhưng vẫn xinh đẹp vạn người mê: Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi chứng tỏ nhan sắc trời ban

TOP những mỹ nhân tăng cân nhưng vẫn xinh đẹp vạn người mê: Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi chứng tỏ nhan sắc trời ban

Bỏ mặc Lý Hiện, Lưu Diệc Phi sắp sửa kết duyên với sao nam nổi tiếng này?

Bỏ mặc Lý Hiện, Lưu Diệc Phi sắp sửa kết duyên với sao nam nổi tiếng này?

Được mệnh danh là 'tiểu Lưu Diệc Phi', nhan sắc chưa photoshop của Vương Sở Nhiên khiến fan lắc đầu ngao ngán

Được mệnh danh là 'tiểu Lưu Diệc Phi', nhan sắc chưa photoshop của Vương Sở Nhiên khiến fan lắc đầu ngao ngán

TIN MỚI NHẤT

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 2 giờ 14 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 2 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan