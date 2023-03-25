Nhan sắc thực sự của các ngôi sao hàng đầu Cbiz: Lưu Diệc Phi xứng danh 'thần tiên tỷ tỷ' ngoài đời, Duong Dương chuẩn soái ca

Nhan sắc đời thực của các ngôi sao Cbiz luôn là đề tài khiến các netizen tò mò.

Nhan sắc ngoài đời thực, chưa qua photoshop của các ngôi sao nổi tiếng vẫn luôn rất được công chúng quan tâm và để mắt tới. Dẫu vậy các ngôi sao Cbiz thực chất đều sở hữu nhan sắc hơn người nên việc phát hiện họ xuống sắc là điều rất khó khăn và dường như là điều không thể. Lưu Diệc Phi Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet Xuất hiện trong sự kiện của thương hiệu Bvlgari mới đây với tư cách là người đại diện toàn cầu, Lưu Diệc Phi đã khiến cho tất cả người xem có mặt tại hôm đó phải một phen trầm trồ trước nhan sắc tiên nữ của mình. Không còn vẻ đẹp đỉnh cao của tuổi 19 nhưng ở hiện tại mỹ nhân họ Lưu vẫn đủ sức đè bẹp các nữ diễn viên xinh đẹp khác trẻ hơn mình.

Ngoại trừ vòng eo không được thon gọn giống như ảnh do phòng làm việc đăng tải (đã qua chỉnh sửa) thì mọi thứ còn lại từ gương mặt cho tới thần thái của "Thần tiên tỷ tỷ" đều "đỉnh của chóp", không chê vào đâu được. Dương Dương Dương Dương - Ảnh: Internet Cùng tham dự sự kiện Bvlgari, trạng thái của Dương Dương nhận được vô số lời khen có cánh từ công chúng. So với ảnh đã qua photoshop, gương mặt nam tính của anh chàng không chỉ khiến cho chị em điêu đứng và phát sốt trước nhan sắc quá đỗi hoàn hảo.

Thậm chí nhìn vào các bức ảnh chưa chỉnh sửa của Dương Dương, một số bộ phận netizen còn cho rằng không biết là đã qua chỉnh sửa gì hay chưa nhưng vẻ đẹp của nam diễn viên vẫn giữ được phong độ cực ổn định. Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet Sau khoảng thời gian dài tạm dừng hoạt động để nghỉ ngơi, Địch Lệ Nhiệt Ba đã chính thức quay trở lại showbiz, tích cực đi sự kiện hơn trước. Mặc dù thần sắc của "mỹ nhân Tân Cương" vẫn có sức sống và đầy năng lượng, nhưng nhiều người lại cảm thấy không quá hài lòng với trạng thái hiện tại của cô. Đấy là chưa kể, phong cách của Địch Lệ Nhiệt Ba gần đây cũng được cho là "bất ổn", bởi những bộ đồ cô mặc đúng là đơn giản, không cầu kỳ như trước, song, nó lại giản dị quá mức, còn có phần hơi xuề xòa.

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