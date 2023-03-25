Rộ tin Ngu Thu Hân hẹn hò với tình cũ Địch Lệ Nhiệt Ba, netizen phản ứng bất ngờ

Netizen phản ứng bất ngờ trước thông tin Ngu Thư Hân sắp nên duyên cùng Cung Tuấn.

Vai nam chính của Hắc Liên Hoa Công Lược sẽ thuộc về ai là vấn đề đang rất được công chúng quan tâm và để ý. Trước đó, từng có đồn đoán cho rằng Trần Phi Vũ vẫn tiếp tục tham gia dự án này như dự tính ban đầu, dẫu vậy với những drama vừa qua của mỹ nam này khả năng anh được đoàn làm phim tiếp tục lựa chọn dường như là điều không thể.

Cũng theo tiết lộ mới nhất, có khả năng vai nam chính lần này sẽ được giao cho Cung Tuấn - nam diễn viên từng gây sốt khi đóng cặp với Địch Lệ Nhiệt Ba. Chính vì vậy nhiều người tin rằng nếu có thể kết hợp với Ngu Thu Hân khả năng thành công của Hắc Liên Hoa Công Lược là rất cao.

Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

Dù chưa rõ tính chính xác của thông tin là bao nhiêu, nhưng nhìn chung, netizen và fan nguyên tác khá ưng ý với sự kết hợp lần này của Cung Tuấn và Ngu Thư Hân. Dẫu vậy tất cả cũng phải chờ đợi vào thông báo cuối cùng được đưa ra từ phía đoàn làm phim.

Trước đó không lâu từng có "dưa" nói rằng Trần Triết Viễn sẽ đảm nhận vai nam chính Hắc Liên Hoa Công Lược, song nam diễn viên lại vấp phải hàng loạt ý kiến chỉ trích từ khán giả nên việc để anh đảm nhận vai chính đã không được thông qua.

Hắc Liên Hoa Công Lược là bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bạch Vũ Trích Điêu Cung, thuộc thể loại huyền huyễn. Phim do Tencent và Hằng Tinh Dẫn Lực phối hợp sản xuất, với mức kinh phí đầu tư khổng lồ, được xếp vào loại dự án cấp S+.

Cung Tuấn - Ảnh: Internet

Được biết, Hắc Liên Hoa Công Lược sẽ do đạo diễn Triệu Nhất Long "cầm trịch", kịch bản chấp bút bởi Phương Dạng Dạng (đây cũng là biên kịch của Thỉnh Quân - Nhậm Gia Luân, Lý Thấm đóng chính). Về phần phục trang, sẽ do Dịch Tiểu Nhã (Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Thương Lan Quyết,...) phụ trách.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-ngu-thu-han-hen-ho-voi-tinh-cu-ich-le-nhiet-ba-netizen-phan-ung-bat-ngo-566487.html