Ngu Thư Hân bị sử dụng hình ảnh để quảng cáo dịch vụ giải trí mại dâm khiến fan tức tối

Sao quốc tế 05/03/2023 17:05

Ngu Thư Hân bị bôi nhọ hình ảnh khiến fan điên tiết quyết đòi lại công bằng.

Cụ thể theo tin tức từ các trang báo uy tín Trung Quốc tiết lộ, mới đây một số hình ảnh Ngu Thư Hân được chụp 2022 trong trang phục gợi cảm đã bị một số kẻ xấu sử dụng để quảng cáo dịch vụ giải trí người lớn ở nước ngoài, thậm chí những người này còn phát tán nó lan rộng trên mạng xã hội khiến cho hình ảnh của nữ diễn viên bị ảnh hưởng ít nhiều. 

Ngu Thư Hân bị sử dụng hình ảnh để quảng cáo dịch vụ giải trí mại dâm khiến fan tức tối - Ảnh 1
Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

Sau khi phía Ngu Thư Hân biết sự việc đã lên tiếng cho biết hình ảnh gợi cảm của nữ diễn viên đã bị sử dụng cho mục đích không trong sáng, mang tính xúc phạm nghiêm trọng đến danh tiếng nghệ sĩ.

Công ty quản lý Ngu Thư Hân yêu cầu những người cố tình chỉnh sửa ảnh, gán ghép thông tin nữ diễn viên vào các dịch vụ tình dục nhanh chóng gỡ xóa hình của cô. Phía đại diện của mỹ nhân này cũng yêu cầu một số bộ phận anti fan không nên phát tán hình ảnh trên để tránh ảnh hưởng đến tinh thần của của Ngu Thư Hân. 

Ngu Thư Hân bị sử dụng hình ảnh để quảng cáo dịch vụ giải trí mại dâm khiến fan tức tối - Ảnh 2
Fan của Ngu Thư Hân tỏ ra phẫn nộ khi thấy thần tượng bị bôi nhọ hình ảnh - Ảnh: Internet

Ngoài ra các fan của Ngu Thư Hân cũng yêu cầu công ty chủ quản cô nàng nên có biện pháp xử lý mạnh tay hơn để tránh những trường hợp xảy ra tương tự. Bởi trước đó hai nghệ sĩ của Trung Quốc là Cảnh Điềm và Dương Dương cũng là nạn nhân của việc bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo mại dâm trong thời gian gần đây. Cả hai nghệ sĩ trở thành nạn nhân của một cơ sở giải trí người lớn ở Hàn Quốc.

Netizen phẫn nộ trước hình ảnh nam đạo diễn có hành động không chuẩn mực với Ngu Thư Hân

Netizen phẫn nộ trước hình ảnh nam đạo diễn có hành động không chuẩn mực với Ngu Thư Hân

Mới đây nhất, vị đạo diễn tai tiếng nhất nhì Cbiz Quách Kính Minh bị cáo buộc có hành động không phù hợp với Ngu Thư Hân trong quá trình quay bộ phim truyền hình mới Vân Chi Vũ.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngu Thư Hân Ngu Thư Hân bị bôi nhọ hình ảnh Dương Dương sao châu á sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Netizen phẫn nộ trước hình ảnh nam đạo diễn có hành động không chuẩn mực với Ngu Thư Hân

Netizen phẫn nộ trước hình ảnh nam đạo diễn có hành động không chuẩn mực với Ngu Thư Hân

Netizen chỉ ra điếm yếu khiến Ngu Thư Hân khó lòng đứng ngang hàng với Triệu Lộ Tư

Netizen chỉ ra điếm yếu khiến Ngu Thư Hân khó lòng đứng ngang hàng với Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân cạnh tranh gay gắt tranh giành ngôi vị Nữ hoàng trong Đêm hội Weibo sắp tới

Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân cạnh tranh gay gắt tranh giành ngôi vị Nữ hoàng trong Đêm hội Weibo sắp tới

Ngu Thư Hân bị nam đạo diễn tai tiếng quấy rối ngay tại phim trường, fan nàng tiểu hoa đán 'nóng mặt'

Ngu Thư Hân bị nam đạo diễn tai tiếng quấy rối ngay tại phim trường, fan nàng tiểu hoa đán 'nóng mặt'

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/2/2023: Thần tượng của Đàm Tùng Vận là Tôn Lệ, Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân thường hẹn ăn tối cùng nhau?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/2/2023: Thần tượng của Đàm Tùng Vận là Tôn Lệ, Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân thường hẹn ăn tối cùng nhau?

Không phải Vương Hạc Đệ, sao nam này mới là người thay thế Trần Phi Vũ 'nên duyên' cùng Ngu Thư Hân trong Hắc Liên Hoa Công Lược?

Không phải Vương Hạc Đệ, sao nam này mới là người thay thế Trần Phi Vũ 'nên duyên' cùng Ngu Thư Hân trong Hắc Liên Hoa Công Lược?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 12 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 9 giờ 48 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 9 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 2 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 10 giờ 10 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 10 giờ 14 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới