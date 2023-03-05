Ngu Thư Hân bị bôi nhọ hình ảnh khiến fan điên tiết quyết đòi lại công bằng.

Cụ thể theo tin tức từ các trang báo uy tín Trung Quốc tiết lộ, mới đây một số hình ảnh Ngu Thư Hân được chụp 2022 trong trang phục gợi cảm đã bị một số kẻ xấu sử dụng để quảng cáo dịch vụ giải trí người lớn ở nước ngoài, thậm chí những người này còn phát tán nó lan rộng trên mạng xã hội khiến cho hình ảnh của nữ diễn viên bị ảnh hưởng ít nhiều.

Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

Sau khi phía Ngu Thư Hân biết sự việc đã lên tiếng cho biết hình ảnh gợi cảm của nữ diễn viên đã bị sử dụng cho mục đích không trong sáng, mang tính xúc phạm nghiêm trọng đến danh tiếng nghệ sĩ.

Công ty quản lý Ngu Thư Hân yêu cầu những người cố tình chỉnh sửa ảnh, gán ghép thông tin nữ diễn viên vào các dịch vụ tình dục nhanh chóng gỡ xóa hình của cô. Phía đại diện của mỹ nhân này cũng yêu cầu một số bộ phận anti fan không nên phát tán hình ảnh trên để tránh ảnh hưởng đến tinh thần của của Ngu Thư Hân.

Fan của Ngu Thư Hân tỏ ra phẫn nộ khi thấy thần tượng bị bôi nhọ hình ảnh - Ảnh: Internet

Ngoài ra các fan của Ngu Thư Hân cũng yêu cầu công ty chủ quản cô nàng nên có biện pháp xử lý mạnh tay hơn để tránh những trường hợp xảy ra tương tự. Bởi trước đó hai nghệ sĩ của Trung Quốc là Cảnh Điềm và Dương Dương cũng là nạn nhân của việc bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo mại dâm trong thời gian gần đây. Cả hai nghệ sĩ trở thành nạn nhân của một cơ sở giải trí người lớn ở Hàn Quốc.

Netizen phẫn nộ trước hình ảnh nam đạo diễn có hành động không chuẩn mực với Ngu Thư Hân Mới đây nhất, vị đạo diễn tai tiếng nhất nhì Cbiz Quách Kính Minh bị cáo buộc có hành động không phù hợp với Ngu Thư Hân trong quá trình quay bộ phim truyền hình mới Vân Chi Vũ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngu-thu-han-bi-su-dung-hinh-anh-e-quang-cao-dich-vu-giai-tri-mai-dam-khien-fan-tuc-toi-561871.html