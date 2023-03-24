Ngu Thư Hân 'vạch trần 'đạo diễn Vân Chi Vũ 'ức hiếp' mình sau khi phim đóng máy, sự thật thế nào?

Sao quốc tế 24/03/2023 11:07

Mới đây, khi bộ phim Vân Chi Vũ đóng máy, Ngu Thư Hân đã công khai ‘vạch trần’ đạo diễn Quách Kính Minh đã nhiều lần có hành động 'ức hiếp' mình.

Sau hơn 3 tháng quay, bộ phim Vân Chi Vũ do Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách dự kiến sẽ chính thức đóng máy trong vài ngày gần đây. Theo đó, đoàn phim cũng tung ra loạt poster đầu tiên của phim cũng chính thức ra mắt khán giả.

Ngu Thư Hân 'vạch trần 'đạo diễn Vân Chi Vũ 'ức hiếp' mình sau khi phim đóng máy, sự thật thế nào? - Ảnh 1Ngu Thư Hân 'vạch trần 'đạo diễn Vân Chi Vũ 'ức hiếp' mình sau khi phim đóng máy, sự thật thế nào? - Ảnh 2

Sau khi bộ phim nhá hàng đóng máy, nữ chính Ngu Thư Hân đã chia sẻ nhiều khoảnh khắc cực đáng yêu với dàn diễn viên trong đoàn và cả đạo diễn Quách Kính Minh. Đặc biệt, những tương tác giữa nữ diễn viên và đạo diễn khiến khán giả vô cùng thích thú, không có khoảng cách ‘đạo diễn – diễn viên’ mà như 2 người bạn rất thân.

Ngu Thư Hân 'vạch trần 'đạo diễn Vân Chi Vũ 'ức hiếp' mình sau khi phim đóng máy, sự thật thế nào? - Ảnh 3Ngu Thư Hân 'vạch trần 'đạo diễn Vân Chi Vũ 'ức hiếp' mình sau khi phim đóng máy, sự thật thế nào? - Ảnh 4Ngu Thư Hân 'vạch trần 'đạo diễn Vân Chi Vũ 'ức hiếp' mình sau khi phim đóng máy, sự thật thế nào? - Ảnh 5Ngu Thư Hân 'vạch trần 'đạo diễn Vân Chi Vũ 'ức hiếp' mình sau khi phim đóng máy, sự thật thế nào? - Ảnh 6Ngu Thư Hân 'vạch trần 'đạo diễn Vân Chi Vũ 'ức hiếp' mình sau khi phim đóng máy, sự thật thế nào? - Ảnh 7Ngu Thư Hân 'vạch trần 'đạo diễn Vân Chi Vũ 'ức hiếp' mình sau khi phim đóng máy, sự thật thế nào? - Ảnh 8Ngu Thư Hân 'vạch trần 'đạo diễn Vân Chi Vũ 'ức hiếp' mình sau khi phim đóng máy, sự thật thế nào? - Ảnh 9

Theo đó, Ngu Thư Hân đã công khai ‘vạch trần’ đạo diễn Quách Kính Minh nhiều lần ức hiếp mình kèm theo bức ảnh bị bắt quả tang ăn đêm. Ngay sau đó, đạo diễn đã lên tiếng ‘kêu oan’ đính chính tất cả là do Ngu Thư Hân dàn dựng. Cô nàng đã chỉ đạo anh thời điểm bước vào như thế nào, giơ tay cao bao nhiêu và cuối cùng yêu cầu Ngu Thư Hân dừng ăn đêm.

Ngu Thư Hân 'vạch trần 'đạo diễn Vân Chi Vũ 'ức hiếp' mình sau khi phim đóng máy, sự thật thế nào? - Ảnh 10

Trước đó, trong một buổi phỏng vấn, Ngu Thư Hân cũng chia sẻ mình đã bị đạo diễn Vân Chi Vũ ‘khủng bố’ tin nhắn. Vị đạo diễn ‘trêu đùa’ khẳng định không có gián điệp nào “mập ú” như Ngu Thư Hân và thúc giục nữ chính giảm xuống còn 45kg và dọa sẽ quay những góc mặt xấu của cô nếu như không giảm đến số cân nặng mong muốn. Và hiệu quả của việc thúc ép này có thể nhìn thấy được từ những tấm poster đầy thẩm mỹ mà đoàn phim đăng tải mới đây.

Sự thân thiết và mối quan hệ tốt đẹp của Ngu Thư Hân và đạo diễn Quách Kính Minh đã đập tan tranh cãi đạo diễn này có hành động ‘quấy rối’ cô nàng. Theo đó, gần đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh đạo diễn này đặt tay lên đùi Ngu Thư Hân trong lúc thảo luận kịch bản ở phim trường. Đạo diễn luồn tay vào bên trong chiếc găng tay sưởi ấm trên đùi Ngu Thư Hân, xoa qua xoa lại rồi rút tay ra. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Quách Kính Minh rời đi và vẻ mặt của Ngu Thư Hân trông khá khó xử.

Ngu Thư Hân 'vạch trần 'đạo diễn Vân Chi Vũ 'ức hiếp' mình sau khi phim đóng máy, sự thật thế nào? - Ảnh 11

Một số cư dân mạng đang chỉ trích Quách Kính Minh và gọi hành động của anh là “quấy rối tình dục” đối với Ngu Thưa Hân. Mặt khác, có ý kiến ​​cho rằng buổi tối ở phim trường rất lạnh nên Quách Kính Minh đã mang găng tay sưởi để giữ ấm cho cô. Việc làm của nam đạo diễn cũng được cho là để chắc chắn Ngu Thư Hân đủ ấm.

Quách Kính Minh là một đạo diễn nổi tiếng người Trung Quốc vướng nhiều tranh cãi. Ngoài những phát ngôn gây sốc mỗi khi ra mắt tác phẩm mới, anh còn có một thời gian dài bị tẩy chay, thậm chí bị hạn chế hoạt động vì scandal đạo nhạc.

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