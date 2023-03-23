Vân Chi Vũ tung poster chính thức, hé lộ một điểm đặc biệt của cặp đôi Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách khiến dân tình thích mê

Sao quốc tế 23/03/2023 11:09

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin dự án Vân Chi Vũ đã tung poster đầu tiên của dàn cast chính. Hé lộ một điểm đặc biệt của cặp đôi Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách khiến dân tình thích mê

Vân Chi Vũ là dự án đánh dấu màn tái hợp của Ngu Thư HânTrương Lăng Hách sau thành công của dự án Thương Lan Quyết. Chính vì thế những hình ảnh hậu trường của cặp đôi chính luôn được công chúng quan tâm.

Vân Chi Vũ tung poster chính thức, hé lộ một điểm đặc biệt của cặp đôi Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách khiến dân tình thích mê - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin dự án Vân Chi Vũ đã tung poster đầu tiên của dàn cast chính. Theo đó, loạt hình ảnh khá ấn tượng khi xuất hiện 2 sắc thái đối lập của nhân vật. Ngu Thư Hân xuất hiện với tạo hình có màu sắc nhã nhặn được thiết kế tỉ mỉ, hóa thân thành nữ gián điệp thông minh quyến rũ Văn Vi Sam nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ trong trang phục đen. Trong khi đó, Trương Lăng Hách dù có tông màu trắng hay đen cũng đều nổi bật nhờ visual cực phẩm cân mọi tạo hình cổ trang.

Vân Chi Vũ tung poster chính thức, hé lộ một điểm đặc biệt của cặp đôi Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách khiến dân tình thích mê - Ảnh 2Vân Chi Vũ tung poster chính thức, hé lộ một điểm đặc biệt của cặp đôi Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách khiến dân tình thích mê - Ảnh 3

Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách từng có dịp hợp tác cùng nhau trong bộ phim cổ trang đình đám Thương Lan Quyết nên cả hai vừa thân thiết lại kết hợp rất ăn ý, mang lại cảm giác couple ngọt ngào. Nếu như trước đây ở Thương Lan Quyết, Trương Lăng Hách chỉ là nam phụ si tình cuối cùng không được nữ chính là Ngu Thư Hân đáp lại tình cảm thì ở dự án lần này anh chàng cuối cùng đã được lên vai nam chính sánh đôi cùng Ngu Thư Hân. Chính vì thế, khán giả vô cùng háo hức mong chờ và kì vọng chemistry bùng nổ của cặp đôi khi phim lên sóng.

Vân Chi Vũ tung poster chính thức, hé lộ một điểm đặc biệt của cặp đôi Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách khiến dân tình thích mê - Ảnh 4

Vân Chi Vũ thuộc thể loại giang hồ võ hiệp kể về quá trình trưởng thành của công tử phản nghịch Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách) cùng nàng gián điệp khao khát tự do Vân Vi Sam (Ngu Thư Hân). Khi cha và anh trai đột ngột qua đời, Cung Tử Vũ trở thành người đứng đầu gia tộc và phải đối mặt với nguy cơ tứ phía. Trong khi đó, Vân Vi Sam được phái đến bên cạnh Cung Tử Vũ để thăm dò. Sau nhiều lần đối phó với âm mưu của nhau, họ dần nảy sinh tình cảm và phải lựa chọn giữa tình yêu và trách nhiệm.

'Tình địch' Bạch Lộc có màn 'phụ lấn át chính' Ngu Thư Hân trong hậu trường Vân Chi Vũ

'Tình địch' Bạch Lộc có màn 'phụ lấn át chính' Ngu Thư Hân trong hậu trường Vân Chi Vũ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của nữ phụ Trần Đô Linh trong hậu trường phim Vân Chi Vũ. Nhiều netizen cho rằng với visual này, cô nàng tiếp tục có màn 'phụ lấn át chính' Ngu Thư Hân.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngu Thư Hân Trương Lăng Hách Vân Chi Vũ sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

'Tình địch' Bạch Lộc có màn 'phụ lấn át chính' Ngu Thư Hân trong hậu trường Vân Chi Vũ

'Tình địch' Bạch Lộc có màn 'phụ lấn át chính' Ngu Thư Hân trong hậu trường Vân Chi Vũ

Rũ bỏ hình tượng quyến rũ ngọt ngào, Ngu Thư Hân đậm chất cổ điển trên tạp chí Elle với phong cách retro xưa

Rũ bỏ hình tượng quyến rũ ngọt ngào, Ngu Thư Hân đậm chất cổ điển trên tạp chí Elle với phong cách retro xưa

Fan couple có niềm vui nhân đôi trước màn tái hợp cùng lúc của 2 cặp đôi Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân và Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư

Fan couple có niềm vui nhân đôi trước màn tái hợp cùng lúc của 2 cặp đôi Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân và Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân cạnh tranh gay gắt tranh giành ngôi vị Nữ hoàng trong Đêm hội Weibo sắp tới

Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân cạnh tranh gay gắt tranh giành ngôi vị Nữ hoàng trong Đêm hội Weibo sắp tới

Tạo hình tân nương nhí nhảnh, đáng yêu của Ngu Thư Hân trong hậu trường Vân Chi Vũ khiến Trương Lăng Hách 'đau đầu' vì một điều?

Tạo hình tân nương nhí nhảnh, đáng yêu của Ngu Thư Hân trong hậu trường Vân Chi Vũ khiến Trương Lăng Hách 'đau đầu' vì một điều?

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 tung poster mới của Ngu Thư Hân và Hứa Khải, hé lộ khoảnh khắc vô cùng tình cảm của cặp đôi

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 tung poster mới của Ngu Thư Hân và Hứa Khải, hé lộ khoảnh khắc vô cùng tình cảm của cặp đôi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 1 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 1 giờ 58 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới