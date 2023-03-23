Vân Chi Vũ tung poster chính thức, hé lộ một điểm đặc biệt của cặp đôi Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách khiến dân tình thích mê

Vân Chi Vũ là dự án đánh dấu màn tái hợp của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách sau thành công của dự án Thương Lan Quyết. Chính vì thế những hình ảnh hậu trường của cặp đôi chính luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin dự án Vân Chi Vũ đã tung poster đầu tiên của dàn cast chính. Theo đó, loạt hình ảnh khá ấn tượng khi xuất hiện 2 sắc thái đối lập của nhân vật. Ngu Thư Hân xuất hiện với tạo hình có màu sắc nhã nhặn được thiết kế tỉ mỉ, hóa thân thành nữ gián điệp thông minh quyến rũ Văn Vi Sam nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ trong trang phục đen. Trong khi đó, Trương Lăng Hách dù có tông màu trắng hay đen cũng đều nổi bật nhờ visual cực phẩm cân mọi tạo hình cổ trang.

Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách từng có dịp hợp tác cùng nhau trong bộ phim cổ trang đình đám Thương Lan Quyết nên cả hai vừa thân thiết lại kết hợp rất ăn ý, mang lại cảm giác couple ngọt ngào. Nếu như trước đây ở Thương Lan Quyết, Trương Lăng Hách chỉ là nam phụ si tình cuối cùng không được nữ chính là Ngu Thư Hân đáp lại tình cảm thì ở dự án lần này anh chàng cuối cùng đã được lên vai nam chính sánh đôi cùng Ngu Thư Hân. Chính vì thế, khán giả vô cùng háo hức mong chờ và kì vọng chemistry bùng nổ của cặp đôi khi phim lên sóng.

Vân Chi Vũ thuộc thể loại giang hồ võ hiệp kể về quá trình trưởng thành của công tử phản nghịch Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách) cùng nàng gián điệp khao khát tự do Vân Vi Sam (Ngu Thư Hân). Khi cha và anh trai đột ngột qua đời, Cung Tử Vũ trở thành người đứng đầu gia tộc và phải đối mặt với nguy cơ tứ phía. Trong khi đó, Vân Vi Sam được phái đến bên cạnh Cung Tử Vũ để thăm dò. Sau nhiều lần đối phó với âm mưu của nhau, họ dần nảy sinh tình cảm và phải lựa chọn giữa tình yêu và trách nhiệm.