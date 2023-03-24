Dương Dương mới đây đã có hành động thân mật với Lưu Diệc Phi khiến netizen Trung Quốc phấn khích tột độ.

Năm 2017, Dương Dương và Lưu Diệc Phi hợp tác đóng chính trong bộ phim điện ảnh Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Tuy bộ phim này không thành công bằng bản truyền hình, song những gì thể hiện cũng là đủ giúp cho Dương Dương và Lưu Diệc Phi nhận được sự yêu thích cực lớn từ phía người hâm mộ, đồng thời cũng mong cả 2 sớm có thêm 1 dự án hợp tác nữa trong tương lai.

Lưu Diệc Phi và Dương Dương - Ảnh: Internet

Dường như điều đó cũng sắp sửa trở thành sự thật khi mà mới đây cả Dương Dương và Lưu Diệc Phi đều được mời tham gia sự kiện của một thương hiệu nổi tiếng. Đáng chú ý ngay giây phút gặp lại nhau sau 6 năm kể từ ngày đóng chúng, cả 2 vẫn giữ cho nhau một mối quan hệ thân thiết khi nam diễn viên không ngần ngại dành tặng cho người đẹp họ Lưu một cái ôm tình cảm.

Khoảnh khắc này khiến fan của hai ngôi sao cực kỳ xúc động. Dường như họ đã được nhìn lại Bạch Thiển và Dạ Hoa trên màn ảnh rộng năm nào.

Ngay lập tức, khoảnh khắc Lưu Diệc Phi ôm Dương Dương đã leo lên top 1 hotsearch Weibo và dĩ nhiên cũng không thiếu những fan couple của cặp đôi bởi đã quá lâu rồi mới được chứng kiến 2 con người này thể hiện tình cảm với nhau trên cùng 1 màn ảnh.

Hiện tại, khoảnh khắc Dương Dương và Lưu Diệc Phi ôm nhau ở sự kiện vẫn đang nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng.

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