Phạm Băng Băng vừa tái xuất thảm đỏ, tình cũ của cô nàng cũng biết cách gây chú ý không kém khi công bố điều này?

Sao quốc tế 15/03/2023 16:05

Mới đây tình cũ của Phạm Băng Băng đã công bố chuẩn bị kết hôn khiến dân tình xôn xao.

Được mệnh danh là "Á thần" của giới giải trí Hoa ngữ, Lý Trị Đình là một trong số những nam diễn viên nhận được sự yêu thương và ủng hộ của đông đảo khán giả.

Không chỉ được ngưỡng mộ bởi sự nghiệp ngày càng thăng hoa, những khoảnh khắc đời thường và chuyện tình cảm của Lý Trị Đình cũng trở thành một trong những chủ đề được fan quan tâm nhất. 

Phạm Băng Băng vừa tái xuất thảm đỏ, tình cũ của cô nàng cũng biết cách gây chú ý không kém khi công bố điều này? - Ảnh 1
Lý Trị Đình - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, trong khi tham dự một cuộc họp báo tại Hồng Kông (Trung Quốc), Lý Trị Đình bất ngờ công khai nam diễn viên đã kết hôn từ vài tháng trước, bằng chứng được anh đưa ra chính là chiếc nhẫn cưới đắt tiền được nam diễn viên đeo trong buổi họp báo. 

Chia sẻ trước truyền thông, "Tình cũ" Phạm Băng Băng tiết lộ nửa kia kém nam diễn viên 5 tuổi và là người ngoài ngành giải trí. Sau nhiều năm âm thầm bên nhau, cặp đôi đã quyết định tiến đến hôn nhân và chính thức "nên duyên vợ chồng" vào vài tháng trước. 

Phạm Băng Băng vừa tái xuất thảm đỏ, tình cũ của cô nàng cũng biết cách gây chú ý không kém khi công bố điều này? - Ảnh 2Phạm Băng Băng vừa tái xuất thảm đỏ, tình cũ của cô nàng cũng biết cách gây chú ý không kém khi công bố điều này? - Ảnh 3

Khi được hỏi về lý do khiến Lý Trị Đình đột nhiên thông báo chuyện kết hôn trong khi trước đó vẫn luôn giữ bí mật, nam diễn viên thẳng thắng bày tỏ trước truyền thông từ trước đến nay anh chưa từng có ý định sẽ công khai. Tuy nhiên với việc bản thân là người nổi tiếng cộng thêm không muốn vợ mới cưới phải bận tâm nên việc công khai là điều anh thấy nên làm ở thời điểm này. 

Lý Trị Đình sinh năm 1987 tại Hong Kong, được biết đến với vai trò diễn viên, người mẫu, ca sĩ. Anh mang trong mình 3 dòng máu Trung Quốc, Ả Rập, Malaysia. Tên tuổi của nam diễn viên được chú ý qua vai diễn Đường Cao Tông - Lý Trị trong tác phẩm Võ Mị Nương truyền kỳ đóng cặp cùng Phạm Băng Băng.

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