Nhan sắc năm 16 tuổi của Phạm Băng Băng bất ngờ gây xôn xao cộng đồng mạng

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ lại loạt ảnh Phạm Băng Băng thời mới vào nghề. Có thể nói, vẻ đẹp của cô nàng năm 16 tuổi gây ấn tượng với làn da trắng nõn và gương mặt bầu bĩnh đầy trong trẻo, tinh khôi. Tuy nhiên, cô nàng vẫn sở hữu nét đẹp kiêu sa của các tiểu thư gia đình quyền quý khiến người khác không thể rời mắt được.

Dù bị phong sát ở thị trường nghệ thuật Trung Quốc nhưng những thông tin về Phạm Băng Băng vẫn được công chúng đặc biệt quan tâm. Cô nàng vẫn là một trong những tượng đài nhan sắc đình đám của Cbiz.

Được biết, trong ảnh là tạo hình nhân vật Bạch Tiểu Điệp trong phim truyền hình Mã Vĩnh Trinh (1997). Bộ phim phát hành cùng năm với Hoàn Châu Cách Cách dù không quá đình đám nhưng cũng góp phần đem tên tuổi của Phạm Băng Băng đến gần hơn với khán giả.

Ở độ tuổi U42, Phạm Băng Băng đã không còn giữ được nét ngây thơ như thuở mới vào nghề mà ngày càng mặn mà, khí chất hơn xưa. Nhan sắc của mỹ nhân họ Phạm vẫn xứng danh tượng đài khó ai bì kịp.

Sau khi bị hạn chế hoạt động tại thị trường Trung Quốc, Phạm Băng Băng có nhiều chiến lược phát triển ở nước ngoài hơn, từ chụp hình cho tạp chí quốc tế đến tham gia các dự án phim, sự kiện thời trang, dự án quảng cáo. Phạm Băng Băng chuyển hướng đóng phim tại Hàn Quốc từ năm 2022 với một vai phụ trong tác phẩm truyền hình Insider. Vai diễn nhỏ này mang lại cho cô giải thưởng điện ảnh đầu tiên tại Hàn Quốc ở LHP Busan 2022.

Gần đây, dự án điện ảnh đề tài đồng tính nữ Green Night (Lục Dạ) do Phạm Băng Băng và Lee Joo Young đóng chính sẽ chiếu tại Liên hoan phim Berlin 2023. Theo đó tác phẩm chiếu trong chương trình Panorama (Toàn cảnh) tại Đức. Trên website của liên hoan, ban tổ chức giới thiệu phim do Hong Kong sản xuất.

Ngoài thị trường Hàn Quốc, Phạm Băng Băng còn muốn phát triển sự nghiệp tại Nhật Bản, đang gấp rút tìm kiếm cơ hội đóng phim ở thị trường này. Cô cũng ký hợp đồng với Artist International Group - công ty chuyên hỗ trợ nghệ sĩ tìm kiếm dự án nghệ thuật quốc tế. Công ty này đang quản lý các nghệ sĩ danh tiếng như Dương Tử Quỳnh, Chân Tử Đan, Củng Lợi, Vương Lực Hoành, Lee Min Ho...