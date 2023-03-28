Chuyện lạ khó tin, cùng diện chung một tạo hình nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba lại thua thảm trước mỹ nhân này?

Sao quốc tế 28/03/2023 17:20

Vốn được coi là mỹ nhân đẹp nhất nhì nhất trong Cbiz nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba lại phải chào thua trước mỹ nhân này trong cùng một tạo hình.

Kể từ thời điểm ra mắt khán giải cho tới nay, Địch Lệ Nhiệt Ba đã và đang là nữ diễn viên hạng A của Cbiz với rất nhiều các dự án thành công lớn nhỏ. Tuy chưa có trong tay một bộ phim bạo nào nhưng xét về thành công của Nhiệt Ba đó cũng là điều mà khiến nhiều nữ diễn viên phải ao ước có được. 

Chuyện lạ khó tin, cùng diện chung một tạo hình nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba lại thua thảm trước mỹ nhân này? - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Không chỉ tài giỏi trong sự nghiệp, mỹ nhân tân cương còn được biết đến sở hữu nhan sắc lai Tây thuộc hàng top Cbiz. Thậm chí, một số bộ phận netizen còn cho rằng cô chính là mỹ nhân tiếp bước danh xưng nữ hoàng Cbiz của Phạm Băng Băng.

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đã bất ngờ đụng độ tạo hình với một sao nữ cùng lứa và ngay lập tức bị đặt lên bàn cân so sánh. Theo đó, vào năm 2020, Địch Lệ Nhiệt Ba đã gây sốt cộng đồng mạng khi xuất hiện với hai tạo hình trái ngược tại Đêm hội Weibo. Bên cạnh bộ váy trắng lông vũ lộng lẫy, nàng mỹ nữ Tân Cương còn khiến dân tình mê mẩn khi diện bộ váy nhung đen đầy kiêu sa. Tất cả đều giúp cô nàng trở thành nhân vật chính trong sự kiện vào đêm hôm đó. 

Chuyện lạ khó tin, cùng diện chung một tạo hình nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba lại thua thảm trước mỹ nhân này? - Ảnh 2Chuyện lạ khó tin, cùng diện chung một tạo hình nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba lại thua thảm trước mỹ nhân này? - Ảnh 3

Mới đây, Trương Dư Hi cũng đã gây sốt cộng đồng mạng khi xuất hiện tại Tuần lễ thời trang tại Thượng Hải. Tạo hình váy đen của nữ diễn viên được nhận xét là khá giống với Địch Lệ Nhiệt Ba trước đó. Dù có nhiều nét giống nhau thế nhưng khi nhìn vào thần thái lẫn sắc vóc của mỹ nhân họ Trương, phần lớn netizen đều nhận xét người đẹp có phần nhỉnh hơn Địch Lệ Nhiệt Ba khá nhiều. 

Hiện chủ đề trên vẫn đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ phía cộng đồng fan Trung Quốc. 

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Tạo hình mới đây của Địch Lệ Nhiệt Ba tại đêm hội weibo đang khiến netizen xôn xao khi khá giống với tạo hình trước đây của Phạm Băng Băng.

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