Chuyện lạ khó tin, cùng diện chung một tạo hình nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba lại thua thảm trước mỹ nhân này?

Kể từ thời điểm ra mắt khán giải cho tới nay, Địch Lệ Nhiệt Ba đã và đang là nữ diễn viên hạng A của Cbiz với rất nhiều các dự án thành công lớn nhỏ. Tuy chưa có trong tay một bộ phim bạo nào nhưng xét về thành công của Nhiệt Ba đó cũng là điều mà khiến nhiều nữ diễn viên phải ao ước có được.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Không chỉ tài giỏi trong sự nghiệp, mỹ nhân tân cương còn được biết đến sở hữu nhan sắc lai Tây thuộc hàng top Cbiz. Thậm chí, một số bộ phận netizen còn cho rằng cô chính là mỹ nhân tiếp bước danh xưng nữ hoàng Cbiz của Phạm Băng Băng.