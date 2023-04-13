Từng mệnh danh là 'nữ hoàng thảm đỏ' khó ai vượt mặt, nay Phạm Băng Băng lại 'lép vế' nhan sắc trước một mỹ nhân Tân Cương?

Sao quốc tế 13/04/2023 11:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Phạm Băng Băng xuất hiện trong sự kiện. Đáng chú ý, xuất hiện trên thảm đỏ lần này, cô nàng lại bị 'lép vế' nhan sắc trước một mỹ nhân Tân Cương.

Trước khi bị cấm sóng tại Trung Quốc, Phạm Băng Băng là ngôi sao châu Á hàng đầu tại các sự kiện điện ảnh, thời trang quốc tế. Vốn được mệnh danh là nữ hoàng thảm đỏ, cô được khen ngợi về gu thời trang, cách tạo dáng và luôn hút ống kính truyền thông. Thậm chí, trước đây, nhiều sao nữ cùng có mặt chung sự kiện với "nữ hoàng giải trí" họ Phạm cũng phải e dè trước chỉ số nhan sắc và khí chất của cô.

Từng mệnh danh là 'nữ hoàng thảm đỏ' khó ai vượt mặt, nay Phạm Băng Băng lại 'lép vế' nhan sắc trước một mỹ nhân Tân Cương? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Phạm Băng Băng xuất hiện trong sự kiện của tạp chí Glass. Theo đó, mỹ nhân xuất hiện trong tạo hình ấn tượng với phong cách ma mị, bí ấn. Tuy nhiên, trái với danh xưng ‘nữ hoàng thảm đỏ’ trước đây, sắc vóc của cô nàng có phần xuống cấp, thậm chí bị dìm hàng trước các sao nữ khác.

Từng mệnh danh là 'nữ hoàng thảm đỏ' khó ai vượt mặt, nay Phạm Băng Băng lại 'lép vế' nhan sắc trước một mỹ nhân Tân Cương? - Ảnh 2

Theo đó, dù làn da của Phạm Băng Băng trắng đến phát sáng nhưng gương mặt của cô đã lộ vết chân chim, bọng mắt, phần má đã có dấu hiệu tuổi tác.  Thêm vào đó, bộ trang phục nhiều màu lấp lánh, có phần diêm dúa càng khiến cô nàng trông dừ hơn độ tuổi 42 của mình.

Trong khi đó, cũng xuất hiện trong sự kiện này, sắc vóc của người đẹp Đồng Lệ Á lại chiếm ưu thế hơn cả. Phong cách sang trọng, thanh lịch, tràn đầy thần thái cùng gương mặt không thấy dấu hiệu thời gian của nàng mỹ nhân Tân Cương khiến công chúng hết lời khen ngợi.

Từng mệnh danh là 'nữ hoàng thảm đỏ' khó ai vượt mặt, nay Phạm Băng Băng lại 'lép vế' nhan sắc trước một mỹ nhân Tân Cương? - Ảnh 3

Sau khi bị buộc tội trốn thuế vào năm 2018, Phạm Băng Băng không còn hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực nghệ thuật. Cô không được mời tham gia các dự án phim ảnh tại Trung Quốc, bị hạn chế xuất hiện trên truyền thông do quy định cấm ngôi sao vướng bê bối tham gia hoạt động giải trí từ cơ quan quản lý nghệ thuật.

Từng mệnh danh là 'nữ hoàng thảm đỏ' khó ai vượt mặt, nay Phạm Băng Băng lại 'lép vế' nhan sắc trước một mỹ nhân Tân Cương? - Ảnh 4

Thời gian qua, nữ diễn viên sang Hàn Quốc và Nhật Bản tìm kiếm cơ hội diễn xuất. Gần đây, dự án điện ảnh đề tài đồng tính nữ Green Night (Lục Dạ) do Phạm Băng Băng và Lee Joo Young đóng chính đã chiếu tại Liên hoan phim Berlin 2023 thu hút sự chú ý của khán giả. Ở quê nhà, người đẹp vẫn phải dựa vào nền tảng livestream chia sẻ bí quyết làm đẹp, kinh doanh mỹ phẩm để duy trì độ nhận diện trong công chúng.

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