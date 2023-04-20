Netizen tinh mắt soi ra một điểm cho thấy Phạm Băng Băng 'nối lại tình xưa' với bạn trai cũ Lý Thần sau 4 năm chia tay

Giữa năm 2019, Phạm Băng Băng và Lý Thần bất ngờ thông báo chia tay sau 4 năm công khai tình cảm. Trong thông báo chia tay, cặp đôi khẳng định, họ sẽ không tiếp tục là tình nhân nhưng vẫn sẽ mãi là những người bạn đặc biệt và quan trọng trong cuộc sống của đối phương. Chuyện tình của Phạm Băng Băng và Lý Thần đã khiến người hâm mộ khắp châu Á tiếc nuối.

Cụ thể, trong một chương trình truyền hình, Phạm Thừa Thừa - em trai Phạm Băng Băng đã xuất hiện cùng Lý Thần. Chính vì thế, nhiều người không khỏi tò mò về phản ứng của cặp em vợ - anh rể hụt như thế nào khi đứng chung sân khấu. Không những thế, từ khóa ‘Phản ứng của Phạm Thừa Thừa trước Lý Thần’ cũng trở thành lọt top tìm kiếm trên Weibo.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Phạm Băng Băng lần đầu có động thái mới liên quan đến bạn trai cũ Lý Thần sau 4 năm chia tay. Nhiều cư dân mạng đồn đoán, cặp đôi này có khả năng ‘nối lại tình xưa’ sau thời gian dài chia tay.

Đáng chú ý, nhiều netizen tinh mắt soi được Phạm Băng Băng lại nhấn thích bài viết liên quan đến chủ đề này. Vì thế, không ít khán giả khẳng định Phạm Băng Băng và Lý Thần có khả năng ‘tình cũ không rủ cũng tới’ trong tương lai gần.

Tuy nhiên, giữa lúc cộng đồng mạng đang bàn tán xôn xao về vụ việc này, Phạm Băng Băng bất ngờ có động thái gây chú ý trên trang cá nhân. Theo đó, cô cập nhật trạng thái đính kèm biểu tượng cảm xúc sửng sốt: "Mọi thứ đều bình thường, đó chỉ là một cú trượt tay...". Động thái này khiến nhiều khán giả khẳng định cô nàng đang ‘ẩn ý’ giải thích bản thân chỉ trượt tay tương tác với bài viết liên quan đến tình cũ.

Phạm Băng Băng và Lý Thần bén duyên khi cùng cộng tác trong bộ phim Tân Võ Tắc Thiên. Thời điểm họ đến với nhau, Lý Thần được cho rằng đang hò hẹn với người đẹp Trương Hinh Dư. Năm 2015 khi Phạm Băng Băng và Lý Thần công khai tình cảm, Trương Hinh Dư không ít lần trách cứ người yêu cũ bạc tình và cô bạn thân là người thứ ba bước vào mối quan hệ của hai người. Đáp lại những lời oán trách của Trương Hinh Dư, Lý Thần một mực bênh vực Phạm Băng Băng và khẳng định, cô là cô gái khiến anh muốn gắn bó tới cuối đời.

Trong 4 năm yêu nhau, Phạm Băng Băng và Lý Thần công khai bày tỏ tình cảm, sánh đôi trong các sự kiện, trở thành cặp tình nhân quyền lực của làng giải trí Hoa ngữ. Sự nghiệp của cả Lý Thần và Phạm Băng Băng đều rất phát triển trong giai đoạn họ bên nhau. Năm 2017, Lý Thần cầu hôn Phạm Băng Băng vào đúng ngày sinh nhật của cô và hứa hẹn về một hôn lễ thật đẹp trong tương lai.

Mọi kế hoạch của cặp đôi bị hủy bỏ khi Phạm Băng Băng bị điều tra trốn thuế vào giữa năm 2018. Sự nghiệp và danh tiếng của Phạm Băng Băng đều bị ảnh hưởng với vụ việc này. Suốt một thời gian dài, người hâm mộ chờ đợi phản ứng của Lý Thần nhưng anh không lên tiếng bênh vực hay động viên bạn gái. Sự xuất hiện hiếm hoi bên nhau của cặp đôi cũng khiến người hâm mộ tò mò về mối quan hệ của họ.

Sau 1 năm sau scandal trốn thuế, Lý Thần và Phạm Băng Băng quyết định chia tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Gần 2 năm đã qua, Phạm Băng Băng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với Lý Thần.