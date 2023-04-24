'Ngót nghét' tuổi 41, Phạm Băng Băng để lộ nhan sắc thật qua ống kính người đi đường

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ truyền tay nhau hình ảnh của Phạm Băng Băng xuất hiện tại một con đường ở Hồng Kông.
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Mới đây, mạng xã hội bất ngờ truyền tay nhau hình ảnh của Phạm Băng Băng xuất hiện tại một con đường ở Hồng Kông. Theo một số nguồn tin bên lề, nữ diễn viên hiện đang tham gia một buổi chụp hình quảng cáo cho một thương hiệu. Nữ diễn viên diện trang phục váy đen kết hợp cùng áo dạ dài kín đáo, sang trọng.
Qua ống kính camera thường của người đi đường, Phạm Băng Băng vẫn toát lên khí chất ngời ngời, không chút điểm trừ. Ở tuổi 41, nhan sắc của diễn viên phim Võ Tắc Thiên ngày càng nhuận sắc, trẻ trung và hầu như không có dấu hiệu lão hoá.
Phạm Băng Băng lần đầu được công chúng biết đến vào năm 1996 khi tham gia vào bộ phim truyền hình Nữ Cường Nhân đóng cùng diễn viên Lưu Tuyết Hoa. Tuy nhiên, tên tuổi của mỹ nhân họ Phạm chỉ thật sự gây tiếng vang sau khi góp mặt vào siêu phẩm Hoàn Châu Cách Cách.
Qua nhiều năm hoạt động, cô chính thức trở thành Đại hoa đán thuộc Song Băng, sở hữu sức hút ngang hàng với Tứ đại Hoa đán Trung Quốc (Châu Tấn, Chương Tử Di, Triệu Vy, Từ Tịnh Lôi). Bên cạnh đó, Phạm Băng Băng còn được đánh giá là một trong những biểu tượng về thời trang, nhan sắc khu vực Châu Á.
Sự nghiệp trong showbiz Hoa ngữ của Phạm Băng Băng tụt dốc thảm hại sau bê bối trốn thuế năm 2018. Hiện tại, cô vẫn bị phong sát, chưa thể quay trở lại thị trường Trung Quốc. Tuy vậy, cô hiện đẩy mạnh các hoạt động ở nước ngoài như đóng phim ở Hàn Quốc, tham gia giải Oscar 2023 hay Tuần lễ Thời trang Paris… Ngoài ra, cô cũng chăm chỉ cập nhật hình ảnh mới trên Instagram.