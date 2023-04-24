'Ngót nghét' tuổi 41, Phạm Băng Băng để lộ nhan sắc thật qua ống kính người đi đường

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ truyền tay nhau hình ảnh của Phạm Băng Băng xuất hiện tại một con đường ở Hồng Kông. Theo một số nguồn tin bên lề, nữ diễn viên hiện đang tham gia một buổi chụp hình quảng cáo cho một thương hiệu. Nữ diễn viên diện trang phục váy đen kết hợp cùng áo dạ dài kín đáo, sang trọng.

Qua ống kính camera thường của người đi đường, Phạm Băng Băng vẫn toát lên khí chất ngời ngời, không chút điểm trừ. Ở tuổi 41, nhan sắc của diễn viên phim Võ Tắc Thiên ngày càng nhuận sắc, trẻ trung và hầu như không có dấu hiệu lão hoá.