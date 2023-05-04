Phạm Băng Băng với màn tháo khẩu trang gây 'chấn động' tại sân bay: ngỡ đâu chụp tạp chí, visual khỏi phải bàn

Sáng 3/5, Phạm Băng Băng đã có mặt ở sân bay Thượng Hải để chuẩn bị lên đường tới Bắc Kinh. Người đẹp sinh năm 1981 diện váy ngắn để lộ đôi chân khá gầy gò trước ống kính máy quay. Ban đầu, cô đeo khẩu trang kín mít, giấu kỹ nhan sắc trời ban. Và tới khi tháo khẩu trang, nữ diễn viên mới tạo ra được 1 khoảnh khắc thần thánh giữa chốn phi trường. Trong khoảnh khắc đó, visual Phạm Băng Băng bỗng tăng lên gấp bội phần, làm sáng lóa cả khung hình.

Trong buổi chụp hình, cô mặc trang phục phong cách thanh lịch, nữ tính, tóc buông xõa. Nhiều khán giả nhận xét Phạm Băng Băng "trẻ hơn tuổi rất nhiều", "Vẻ đẹp không chịu tác động bởi thời gian", "Đẳng cấp nữ hoàng"...