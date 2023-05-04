Phạm Băng Băng với màn tháo khẩu trang gây 'chấn động' tại sân bay: ngỡ đâu chụp tạp chí, visual khỏi phải bàn

Chỉ một hành động tháo khẩu trang thôi nhưng Phạm Gia cũng khiến dân tình phát sốt.
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Sáng 3/5, Phạm Băng Băng đã có mặt ở sân bay Thượng Hải để chuẩn bị lên đường tới Bắc Kinh. Người đẹp sinh năm 1981 diện váy ngắn để lộ đôi chân khá gầy gò trước ống kính máy quay. Ban đầu, cô đeo khẩu trang kín mít, giấu kỹ nhan sắc trời ban. Và tới khi tháo khẩu trang, nữ diễn viên mới tạo ra được 1 khoảnh khắc thần thánh giữa chốn phi trường. Trong khoảnh khắc đó, visual Phạm Băng Băng bỗng tăng lên gấp bội phần, làm sáng lóa cả khung hình.
Trong buổi chụp hình, cô mặc trang phục phong cách thanh lịch, nữ tính, tóc buông xõa. Nhiều khán giả nhận xét Phạm Băng Băng "trẻ hơn tuổi rất nhiều", "Vẻ đẹp không chịu tác động bởi thời gian", "Đẳng cấp nữ hoàng"...
Vừa qua, Phạm Băng Băng cũng đã gây chú ý với nhan sắc đẹp điên đảo ở Hong Kong và bị camera thường của fan hâm mộ chụp lại, dù vậy nhan sắc của người đẹp vẫn gây thương nhớ khiến công chúng trầm trồ.
Sau khi dính scandal trốn thuế vào năm 2018, sự nghiệp diễn xuất của Phạm Băng Băng tụt dốc thảm hại. Đến nay, cô vẫn bị "phong sát" hoàn toàn tại Đại lục và chưa thể quay trở lại. Dù vậy, cô vẫn có sức ảnh hưởng ở thị trường nước ngoài. Ngoài việc thỉnh thoảng đóng phim tại Hàn Quốc, cô cũng cập nhật Xiaohongshu để đăng ảnh về cuộc sống của bản thân.