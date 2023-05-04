Phạm Băng Băng với màn tháo khẩu trang gây 'chấn động' tại sân bay: ngỡ đâu chụp tạp chí, visual khỏi phải bàn

Sao quốc tế 04/05/2023 10:21

Chỉ một hành động tháo khẩu trang thôi nhưng Phạm Gia cũng khiến dân tình phát sốt.

Sáng 3/5, Phạm Băng Băng đã có mặt ở sân bay Thượng Hải để chuẩn bị lên đường tới Bắc Kinh. Người đẹp sinh năm 1981 diện váy ngắn để lộ đôi chân khá gầy gò trước ống kính máy quay. Ban đầu, cô đeo khẩu trang kín mít, giấu kỹ nhan sắc trời ban. Và tới khi tháo khẩu trang, nữ diễn viên mới tạo ra được 1 khoảnh khắc thần thánh giữa chốn phi trường. Trong khoảnh khắc đó, visual Phạm Băng Băng bỗng tăng lên gấp bội phần, làm sáng lóa cả khung hình.

Trong buổi chụp hình, cô mặc trang phục phong cách thanh lịch, nữ tính, tóc buông xõa. Nhiều khán giả nhận xét Phạm Băng Băng "trẻ hơn tuổi rất nhiều", "Vẻ đẹp không chịu tác động bởi thời gian", "Đẳng cấp nữ hoàng"...

Phạm Băng Băng với màn tháo khẩu trang gây 'chấn động' tại sân bay: ngỡ đâu chụp tạp chí, visual khỏi phải bàn - Ảnh 1
Phạm Băng Băng xuất hiện với mái tóc đen dày quen thuộc - Ảnh:Chụp màn hình

 

Phạm Băng Băng với màn tháo khẩu trang gây 'chấn động' tại sân bay: ngỡ đâu chụp tạp chí, visual khỏi phải bàn - Ảnh 2
Dù đeo khẩu trang kín mặt nhưng khí chất của mỹ nhân họ Phạm lại không thể che đi được - Ảnh:Chụp màn hình

 

Phạm Băng Băng với màn tháo khẩu trang gây 'chấn động' tại sân bay: ngỡ đâu chụp tạp chí, visual khỏi phải bàn - Ảnh 3
Tuy nhiên, Tới khi tháo khẩu trang, người đẹp bỗng khiến cả khung hình như phát sáng lung linh nhờ visual đầy lôi cuốn - Ảnh:Chụp màn hình

 

Phạm Băng Băng với màn tháo khẩu trang gây 'chấn động' tại sân bay: ngỡ đâu chụp tạp chí, visual khỏi phải bàn - Ảnh 4
Nhìn cứ ngỡ như một cảnh trong phim điện ảnh hay chụp tạp chí - Ảnh:Chụp màn hình

 

Phạm Băng Băng với màn tháo khẩu trang gây 'chấn động' tại sân bay: ngỡ đâu chụp tạp chí, visual khỏi phải bàn - Ảnh 5
Người đẹp "mê hoặc" người hâm mộ trong từng khoảnh khắc nhờ thần thái ngút ngàn. Nhiều khán giả còn tưởng Phạm Băng Băng đang ở phim trường để ghi hình 1 tác phẩm về giới hào môn - Ảnh:Chụp màn hình

 Vừa qua, Phạm Băng Băng cũng đã gây chú ý với nhan sắc đẹp điên đảo ở Hong Kong và bị camera thường của fan hâm mộ chụp lại, dù vậy nhan sắc của người đẹp vẫn gây thương nhớ khiến công chúng trầm trồ.

Phạm Băng Băng với màn tháo khẩu trang gây 'chấn động' tại sân bay: ngỡ đâu chụp tạp chí, visual khỏi phải bàn - Ảnh 6
Từng cử chỉ đều đẹp điên đảo lòng người - Ảnh:Chụp màn hình

 

Phạm Băng Băng với màn tháo khẩu trang gây 'chấn động' tại sân bay: ngỡ đâu chụp tạp chí, visual khỏi phải bàn - Ảnh 7
Chỉ với khoảnh khắc ra sân bay tháo khẩu trang thôi cũng đủ khiến nàng "Võ Mị Nương" có một bộ ảnh thần sầu - Ảnh:Chụp màn hình

 

Phạm Băng Băng với màn tháo khẩu trang gây 'chấn động' tại sân bay: ngỡ đâu chụp tạp chí, visual khỏi phải bàn - Ảnh 8
Làn da trắng phát sáng của người đẹp ở độ tuổi U45 khiến công chúng mê mẩn, xuýt xoa không ngớt - Ảnh:Chụp màn hình

 

Phạm Băng Băng với màn tháo khẩu trang gây 'chấn động' tại sân bay: ngỡ đâu chụp tạp chí, visual khỏi phải bàn - Ảnh 9
Nhờ tháo chiếc khẩu trang phong ấn nhan sắc, visual nữ diễn viên tăng lên gấp 10 lần. Đây vốn dĩ chỉ là hình ảnh đời thường nhưng chất lượng lại ngang tầm ảnh tạp chí - Ảnh:Chụp màn hình

 

Phạm Băng Băng với màn tháo khẩu trang gây 'chấn động' tại sân bay: ngỡ đâu chụp tạp chí, visual khỏi phải bàn - Ảnh 10
Không đi giày cao gót nhưng cô vẫn gây chú ý với chiều cao nổi bật - Ảnh:Chụp màn hình

 Sau khi dính scandal trốn thuế vào năm 2018, sự nghiệp diễn xuất của Phạm Băng Băng tụt dốc thảm hại. Đến nay, cô vẫn bị "phong sát" hoàn toàn tại Đại lục và chưa thể quay trở lại. Dù vậy, cô vẫn có sức ảnh hưởng ở thị trường nước ngoài. Ngoài việc thỉnh thoảng đóng phim tại Hàn Quốc, cô cũng cập nhật Xiaohongshu để đăng ảnh về cuộc sống của bản thân.

 

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