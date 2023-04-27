Thư Kỳ nhan sắc U50 nhưng vẫn thừa sức 'cân' các mỹ nữ đàn em với váy khoét ngực sâu

Sao quốc tế 27/04/2023 12:48

Ở ngưỡng U50, nhan sắc Thư Kỳ trong sự kiện được đánh giá là không góc chết.

Thư Kỳ là đại diện của nhiều thương hiệu lớn nhờ thần thái quyến rũ đặc biệt. Sina nhận xét giá trị thương mại của Thư Kỳ không hề kém cạnh so với các ngôi sao đỉnh lưu, hot nhất Trung Quốc hiện nay. Sau nhiều tháng nghỉ ngơi để điều trị bệnh, Thư Kỳ đang tham gia dự án điện ảnh Hẹn gặp lúc bình minh, đóng cùng nam ca sĩ Trương Nghệ Hưng. Ngoài ra, Thư Kỳ sẽ trở lại với bộ phim Phi thành vật nhiễu phần 3, đóng cặp với tài tử gạo cội Cát Ưu. 

Thư Kỳ nhan sắc U50 nhưng vẫn thừa sức 'cân' các mỹ nữ đàn em với váy khoét ngực sâu - Ảnh 1
Nhan sắc quyến rũ của Thư Kỳ ở tuổi 47 - Ảnh:Weibo
Thư Kỳ nhan sắc U50 nhưng vẫn thừa sức 'cân' các mỹ nữ đàn em với váy khoét ngực sâu - Ảnh 2
Thư Kỳ một lần nữa khẳng định đẳng cấp nhan sắc ít ai bì được. Ở độ tuổi U50, cô vẫn rất tỏa sáng và tràn đầy năng lượng - Ảnh: Weibo

Ngày 26/4, Sina đưa tin dàn sao Hoa ngữ gồm Thư Kỳ, Huệ Anh Hồng, Trần Đô Linh, Đồng Lệ Á, Cổ Lực Na Trát, Hứa Khải, Văn Kỳ, Lưu Lệnh Tư, Tăng Khả Ny tham dự sự kiện thời trang. Ở tuổi 47, Thư Kỳ vẫn là cái tên gây chú ý nhất với thần thái sang trọng, vẻ đẹp trẻ trung, rạng ngời. 

Thư Kỳ nhan sắc U50 nhưng vẫn thừa sức 'cân' các mỹ nữ đàn em với váy khoét ngực sâu - Ảnh 3
Phần đông netizen cho rằng cô hoàn toàn lấn át các gương mặt còn lại trong sự kiện về mặt nhan sắc - Ảnh:Weibo

 

Thư Kỳ nhan sắc U50 nhưng vẫn thừa sức 'cân' các mỹ nữ đàn em với váy khoét ngực sâu - Ảnh 4
 Dù không makeup đậm, tút tát nước da trắng muốt như đàn em nhưng Thư Kỳ vẫn nhận về đông đảo lời khen với vẻ đẹp dịu dàng và sâu sắc bên layout mắt khói - son nude và mái tóc xoăn quen thuộc - Ảnh:Weibo

 

Thư Kỳ nhan sắc U50 nhưng vẫn thừa sức 'cân' các mỹ nữ đàn em với váy khoét ngực sâu - Ảnh 5
Mỹ nhân Tân Cương Cổ Lực Na Trát quyến rũ với bộ váy đen khoét ngực sâu khoe bờ vai thon gầy. Thời gian qua, danh tiếng của Cổ Lực Na Trát bị ảnh hưởng do scandal tình ái với nam diễn viên Từ Khai Sính và Trương Thiên Ái. Na Trát bị nghi là người thứ ba chen chân vào mối tình của đàn chị, tuy nhiên cô khẳng định bản thân cũng bị Từ Khai Sính lừa gạt - Ảnh:Weibo

 

Thư Kỳ nhan sắc U50 nhưng vẫn thừa sức 'cân' các mỹ nữ đàn em với váy khoét ngực sâu - Ảnh 6
Một mỹ nhân Tân Cương khác cũng nổi tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ tham gia sự kiện là Đồng Lệ Á. Cô từng là mỹ nhân cổ trang được khán giả yêu thích. Sau khi kết hôn với đạo diễn Trần Tư Thành, nữ diễn viên bị chồng lừa dối nhiều lần. Người đẹp đã quyết định ly hôn sau 7 năm níu giữ hôn nhân. - Ảnh:Weibo

 

Thư Kỳ nhan sắc U50 nhưng vẫn thừa sức 'cân' các mỹ nữ đàn em với váy khoét ngực sâu - Ảnh 7
Trần Đô Linh tại sự kiện lại không được đánh giá cao về khoản makeup. Tuy cô vẫn toát lên được nét dịu dàng đằm thắm nhưng lối makeup nhạt nhòa cộng với bộ váy tông đen đã khiến Trần Đô Linh kém sắc hơn hẳn so với chị em Cbiz - Ảnh:Weibo

 

Thư Kỳ nhan sắc U50 nhưng vẫn thừa sức 'cân' các mỹ nữ đàn em với váy khoét ngực sâu - Ảnh 8
Kim Thần khoe trọn nước da mịn màng không một khuyết điểm. Visual nữ diễn viên qua ''cam thường'' so với ảnh đã chỉnh sửa quả thực không khác biệt là bao, ngũ quan vẫn rất rõ ràng nét nào ra nét nấy với lối makeup tươi tắn ton sur ton với váy hồng - Ảnh:Weibo

 

Thư Kỳ nhan sắc U50 nhưng vẫn thừa sức 'cân' các mỹ nữ đàn em với váy khoét ngực sâu - Ảnh 9
Giang Sơ Ảnh và Lý Thẩm diện 2 sắc thái trang phục hoàn toàn đối lập. Trùng hợp thay, 2 cô nàng cùng để tóc búi, makeup mắt na ná nhau nhưng thay đổi đôi chút về màu son đã tạo nên sự khác biệt về mặt ngoại hình của 2 người - Ảnh:Weibo

 

Thư Kỳ nhan sắc U50 nhưng vẫn thừa sức 'cân' các mỹ nữ đàn em với váy khoét ngực sâu - Ảnh 10
Nữ ca sĩ Lưu Lệnh Tư đang lấn sân sang phim ảnh và gây ấn tượng với vai Nguyên Anh trong phim cổ trang Khanh khanh nhật thường. Lưu Lệnh Tư chọn tóc xõa nhẹ nhàng và ngọt ngào với màu son đỏ - Ảnh:Weibo

 

Thư Kỳ nhan sắc U50 nhưng vẫn thừa sức 'cân' các mỹ nữ đàn em với váy khoét ngực sâu - Ảnh 11
Truong Hi Dư cổ điển, khoe vẻ sắc sảo cũng trong màu son đỏ - Ảnh:Weibo

 

Thư Kỳ nhan sắc U50 nhưng vẫn thừa sức 'cân' các mỹ nữ đàn em với váy khoét ngực sâu - Ảnh 12
Em trai Phạm Băng Băng (trái) ngày càng tích cực trong vai trò diễn viên. Sắp tới, Phạm Thừa Thừa sẽ có dự án điện ảnh Đường đời chưa thạo ra rạp vào dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động. Nam diễn viên Hứa Khải (ảnh phải) xuất hiện sau khi vô tình bị vướng vào scandal của đàn em cùng công ty Triệu Dịch Khâm, Tuy nhiên, anh chon im lặng trước ồn ào - Ảnh:Weibo

 

 

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Thư Kỳ là một trong số ít những nghệ sĩ luôn tự tin khoe ra nhan sắc mộc mạc, không chút phấn son của mình.

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