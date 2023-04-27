Thư Kỳ nhan sắc U50 nhưng vẫn thừa sức 'cân' các mỹ nữ đàn em với váy khoét ngực sâu

Thư Kỳ là đại diện của nhiều thương hiệu lớn nhờ thần thái quyến rũ đặc biệt. Sina nhận xét giá trị thương mại của Thư Kỳ không hề kém cạnh so với các ngôi sao đỉnh lưu, hot nhất Trung Quốc hiện nay. Sau nhiều tháng nghỉ ngơi để điều trị bệnh, Thư Kỳ đang tham gia dự án điện ảnh Hẹn gặp lúc bình minh, đóng cùng nam ca sĩ Trương Nghệ Hưng. Ngoài ra, Thư Kỳ sẽ trở lại với bộ phim Phi thành vật nhiễu phần 3, đóng cặp với tài tử gạo cội Cát Ưu.

Nhan sắc quyến rũ của Thư Kỳ ở tuổi 47 - Ảnh:Weibo

Thư Kỳ một lần nữa khẳng định đẳng cấp nhan sắc ít ai bì được. Ở độ tuổi U50, cô vẫn rất tỏa sáng và tràn đầy năng lượng - Ảnh: Weibo

Ngày 26/4, Sina đưa tin dàn sao Hoa ngữ gồm Thư Kỳ, Huệ Anh Hồng, Trần Đô Linh, Đồng Lệ Á, Cổ Lực Na Trát, Hứa Khải, Văn Kỳ, Lưu Lệnh Tư, Tăng Khả Ny tham dự sự kiện thời trang. Ở tuổi 47, Thư Kỳ vẫn là cái tên gây chú ý nhất với thần thái sang trọng, vẻ đẹp trẻ trung, rạng ngời.