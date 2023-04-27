Thư Kỳ nhan sắc U50 nhưng vẫn thừa sức 'cân' các mỹ nữ đàn em với váy khoét ngực sâu

Ở ngưỡng U50, nhan sắc Thư Kỳ trong sự kiện được đánh giá là không góc chết.
- Bí quyết giữ gìn sắc vóc như thuở hai mươi của Thư Kỳ
- Trần Đô Linh trở thành đại sứ mùa xuân của tạp chí Ifeng Beauty Awards, xinh đẹp 'động lòng người' nhưng không bằng 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh ở một điểm
Thư Kỳ là đại diện của nhiều thương hiệu lớn nhờ thần thái quyến rũ đặc biệt. Sina nhận xét giá trị thương mại của Thư Kỳ không hề kém cạnh so với các ngôi sao đỉnh lưu, hot nhất Trung Quốc hiện nay. Sau nhiều tháng nghỉ ngơi để điều trị bệnh, Thư Kỳ đang tham gia dự án điện ảnh Hẹn gặp lúc bình minh, đóng cùng nam ca sĩ Trương Nghệ Hưng. Ngoài ra, Thư Kỳ sẽ trở lại với bộ phim Phi thành vật nhiễu phần 3, đóng cặp với tài tử gạo cội Cát Ưu.
Ngày 26/4, Sina đưa tin dàn sao Hoa ngữ gồm Thư Kỳ, Huệ Anh Hồng, Trần Đô Linh, Đồng Lệ Á, Cổ Lực Na Trát, Hứa Khải, Văn Kỳ, Lưu Lệnh Tư, Tăng Khả Ny tham dự sự kiện thời trang. Ở tuổi 47, Thư Kỳ vẫn là cái tên gây chú ý nhất với thần thái sang trọng, vẻ đẹp trẻ trung, rạng ngời.