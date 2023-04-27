Đàm Tùng Vận và Hứa Khải bị tố cố tình xào couple qua một điểm không ngờ?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc Đàm Tùng Vận và Hứa Khải cùng đăng loạt hình ảnh giống nhau. Được biết, đây là một hoạt động tuyên truyền của cặp đôi chính dành cho bộ phim Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời . Chuyện không có gì để nói nếu fandom của 2 người này lại chiến nhau.

Cụ thể, fan của Đàm Tùng Vận cho rằng Hứa Khải đang cố tình xào couple với nàng tiểu hoa. Ngay lập tức, fan của Hứa Khải cũng đáp trả lại chê nhan sắc của cô nàng không thuộc dạng nhan sắc phổ biến và còn lật lại vụ cô nàng không kính nghiệp.

Theo đó, thời điểm khi mới bắt đầu khởi quay bộ phim, phía fan của Hứa Khải tố Đàm Tùng Vận không có mặt ở phim trường suốt nửa tháng khiến nam chính phải diễn với diễn viên đóng thế. Được biết cô nàng vắng mặt để quay bù cho bộ phim điện ảnh khác là Tạm biệt Lý Khả Nhạc. Nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên không chuyên nghiệp khi vừa khai máy phim mới đã bỏ bê công việc, thậm chí chỉ trích cô nàng vì vấn đề quay nhiều phim cùng lúc.

Trước đó, Đàm Tùng Vận đã khiến một bộ phận fan của cô nàng đã rời fanclub khi có thông tin cô và Hứa Khải bình phiên trong dự án Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời. Họ cảm thấy phiên vị như vậy là không hợp lý, nhiều ý kiến cho rằng Đàm Tùng Vận nên ở vị trí phiên 1.

Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em của Cửu Nguyệt Hi. Nội dung xoay quay chuyện tình của cặp đôi chính Kỷ Tinh và Hàn Đinh. Nữ chính Kỳ Tinh là một cô gái tài giỏi, mạnh mẽ, trong lòng luôn nung nấu ước mơ lập nghiệp nên tự mình quyết định mở công ty, xoay sở mọi thứ, vậy nhưng lại vấp phải muôn vàn khó khăn. Giữa lúc đang chật vật trăm ngàn mối lo, chỉ vì cô lao đầu vào công việc nên lơ là bạn trai bảy năm Thiệu Nhất Thần, khiến anh dứt khoát ra đi và chọn ở bên cô gái khác.

Kỳ Tinh đau khổ đã đưa ra một quyết định chấn động, phát sinh tinh một đêm và người đầu tư vào công ty của cô - nam chính Hàn Đinh. Chàng tổng tài đẹp trai nổi tiếng với biệt danh "Hàn tạt nước", vì nói câu nào cũng sẽ xoáy vào điểm yếu khiến đối phương không thể trở mình, tuy nhiên trên thương trưởng lại nhìn xa trông rộng, bình tĩnh quyết đoán, là một tinh anh trong giới kinh doanh, người đã thay đổi cả cuộc đời Kỳ Tinh sau này.