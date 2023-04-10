Phim đắp chiếu 5 năm của Lưu Diệc Phi và 'tình cũ màn ảnh' Đàm Tùng Vận bất ngờ nhận được tin vui lớn

Sao quốc tế 10/04/2023 11:03

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án 'đắp chiếu' 5 năm của Lưu Diệc Phi và Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nhận tin vui lớn.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Nhất Khúc Tam Sênh (tên cũ là Nam Yên Trai Bút Lục) do Lưu Diệc PhiTỉnh Bách Nhiên, lên sóng vào tháng 5 tới trên Mango TV. Nếu thông tin này được xác nhận chính thức, bộ phim sẽ được lên sóng sau 5 năm bị đắp chiếu.

Phim đắp chiếu 5 năm của Lưu Diệc Phi và 'tình cũ màn ảnh' Đàm Tùng Vận bất ngờ nhận được tin vui lớn - Ảnh 1

Được biết, Nam Yên Trai Bút Lục là bộ phim truyền hình dân quốc thứ hai trong sự nghiệp của Lưu Diệc Phi kể từ Kim Phấn Thế Gia hợp tác cùng Trần Khôn và Đổng Khiết. Nếu Mộng Hoa Lục là bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ sau 16 năm chuyên tâm đóng điện ảnh của Lưu Diệc Phi thì Nam Yên Trai Bút Lục là dự án đầu tiên chào mừng sự trở về của ‘Thần tiên tỷ tỷ’.

Phim đắp chiếu 5 năm của Lưu Diệc Phi và 'tình cũ màn ảnh' Đàm Tùng Vận bất ngờ nhận được tin vui lớn - Ảnh 2

Đáng tiếc dù được đóng máy từ năm 2018, thế nhưng chỉ vì bê bối phát ngôn của nam phụ Triệu Lập Tân mà đến tận bây giờ bộ phim này vẫn chưa thể lên sóng. Ở thời điểm phim khai máy, tạo hình xinh đẹp ma mị của Lưu Diệc Phi từng gây sốt cộng đồng mạng.

Nam Yên Trai Bút Lục là bộ phim dân quốc truyền kỳ tình yêu. Nội dung kể về câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa thanh niên yêu nước Diệp Thân (Tỉnh Bách Nhiên) và bà chủ cửa hàng hương liệu Nam Yên Trai – Lục Mạn Sênh (Lưu Diệc Phi). Diệp Thân và Lục Mạn Sênh bởi vì hiểu lầm mà đã quen biết được nhau và cũng từ đó bắt đầu mối nhân duyên giữa hai người.

Phim đắp chiếu 5 năm của Lưu Diệc Phi và 'tình cũ màn ảnh' Đàm Tùng Vận bất ngờ nhận được tin vui lớn - Ảnh 3

Tình yêu của bộ đôi tuy lãng mạn và có cái kết viên mãn nhưng trước đó cũng không ít lần gặp phải trùng trùng khó khăn trắc trở. Tuy nhiên sau những gian truân, cả hai lại càng thấu hiểu nhau hơn và tình cảm cũng từ đó mà ngày càng bền chặt.

 

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Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Tỉnh Bách Nhiên Nam Yên Trai Bút Lục sao hoa ngữ cbiz

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