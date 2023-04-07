Bố ruột lần đầu tiết lộ một thói quen 'khó bỏ' từ nhỏ của Lưu Diệc Phi khiến netizen vô cùng ngưỡng mộ

Lưu Diệc Phi là một trong những gương mặt đắt giá của màn ảnh Hoa Ngữ. Nhận được sự yêu mến của khán giả suốt nhiều năm qua không chỉ bởi tài năng mà còn lối sống sạch, ít scandal. Cô nàng còn được biết đến là một đại gia ngầm khi sở hữu nhiều bất động sản giá trị cũng như siêu xe đắt đỏ. Tuy là ngôi sao giàu có thuộc hàng bậc nhất giải trí Hoa ngữ nhưng nữ diễn viên vẫn duy trì lối sống giản dị và khá kín tiếng. Cô cho biết, bản thân là người có tính cách đơn giản, không bị ảnh hưởng trước những hào nhoáng mang lại.

Hoạt động nghệ thuật từ khá sớm nên cô không có nhiều thời gian dành cho mình ở những năm tháng tuổi trẻ. Ở tuổi 35, người đẹp biết cách sắp xếp công việc và dành thời gian tận hưởng cuộc sống bình yên, vui vẻ bên gia đình, bạn bè và thú cưng.

Theo đó, fan hâm mộ của Lưu Diệc Phi không quá xa lạ với sở thích đọc sách của thần tượng. Trên weibo của mình, Lưu Diệc Phi nhiều lần chia sẻ các cuốn sách mà cô yêu thích, các trích dẫn mà người đẹp tâm đắc. Qua đó có thể thấy, Lưu Diệc Phi là người rất quan tâm đến sự trưởng thành nội tâm của mình.

Trong biệt thự hơn 16 nghìn mét vuông của mình, Lưu Diệc Phi cùng dành riêng một phòng lớn làm thư phòng, nơi đặt các cuốn sách mà người đẹp yêu thích. Việc đọc sách đã được Lưu Diệc Phi duy trì từ khi còn nhỏ cho đến thời điểm hiện tại.

Bố ruột của Lưu Diệc Phi là An Thiếu Khang - giáo sư tiếng Pháp tại Đại học Vũ Hán và từng là hiệu trưởng của Học viện Khổng Tử tại Pháp. Khi còn giảng dạy tại trường Đại học Vũ Hán, ông từng chia sẻ những cuốn sách hay cho sinh viên đồng thời tiết lộ là Lưu Diệc Phi đã từng đọc hết những cuốn sách này.

Từ nhỏ, Lưu Diệc Phi đã được lớn lên trong sự giáo dục tận tâm từ gia đình. Người đẹp cũng học được thói quen đọc sách từ bố mẹ và ông bà. Vì thế, dù không sống với bố từ nhỏ nhưng tình cảm của hai bố con vẫn vô cùng tốt đẹp nhờ những sự đồng điệu về sở thích với sách vở, văn hóa, nghệ thuật.

Bản thân Lưu Diệc Phi cũng làm quen với những loại hình nghệ thuật hay thậm chí các loại ngôn ngữ thông qua những tác phẩm văn học nước ngoài đầu tiên. Về sau này, người đẹp có dịp đến nhiều quốc gia, bản thân cũng cảm nhận chân thật hơn về cuộc sống cũng như văn hóa các nơi mà mình từng đọc thông qua sách vở.

Trong bài đăng trên một trang báo xứ Trung nói về thói quen đọc sách của Lưu Diệc Phi nhận được rất nhiều lượt "thích" của fan hâm mộ. Theo người viết, việc duy trì thói quen đọc sách từ bé tới lớn giúp Lưu Diệc Phi nuôi dưỡng tâm hồn và sự hiểu biết.