Hoắc Kiến Hoa sắp comeback màn ảnh nhỏ cùng Lưu Diệc Phi trong Hoa Hồng Cố Sự

Sao quốc tế 30/03/2023 16:08

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hoa Hồng Cố Sự đang nhắm tới Lưu Diệc Phi và Hoắc Kiến Hoa đóng chính.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hoa Hồng Cố Sự đang nhắm tới Lưu Diệc PhiHoắc Kiến Hoa đóng chính. Được biết, đây là một dự án của Tân Lệ, đạo diễn Uông Tuấn cầm trịch. Ngoài ra, dự án còn có sự góp mặt của Đồng Đại Vi và Cao Vỹ Quang.

Hoắc Kiến Hoa sắp comeback màn ảnh nhỏ cùng Lưu Diệc Phi trong Hoa Hồng Cố Sự - Ảnh 1

Mặc dù chưa ‘chốt hạ’ dàn cast chính thức nhưng cái tên nam chính là Hoắc Kiến Hoa đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo nhiều khán giả, việc có mặt của Hoắc Kiến Hoa trong dự án này chứng tỏ đây là dự án ‘không phải dạng vừa’ mới khiến ông xã Lâm Tâm Như đổi ý định ‘lui về hậu phương’ để quay trở lại showbiz.

Hoắc Kiến Hoa sắp comeback màn ảnh nhỏ cùng Lưu Diệc Phi trong Hoa Hồng Cố Sự - Ảnh 2

Được biết, Hoắc Kiến Hoa vốn là nam thần sở hữu ngoại hình mãn nhãn khiến bao người mê mẩn cùng với diễn xuất tốt với loạt tác phẩm khủng. Tuy nhiên. sau thành công của bộ phim Hậu Cung Như Ý Truyện vào năm 2018 cho tới nay, công chúng không còn thấy Hoắc Kiến Hoa xuất hiện trên màn ảnh nhỏ nữa. Thay vào đó, Hoắc Kiến Hoa dần lui về hậu phương chăm sóc con gái cùng bà xã Lâm Tâm Như.

Hoắc Kiến Hoa sắp comeback màn ảnh nhỏ cùng Lưu Diệc Phi trong Hoa Hồng Cố Sự - Ảnh 3Hoắc Kiến Hoa sắp comeback màn ảnh nhỏ cùng Lưu Diệc Phi trong Hoa Hồng Cố Sự - Ảnh 4Hoắc Kiến Hoa sắp comeback màn ảnh nhỏ cùng Lưu Diệc Phi trong Hoa Hồng Cố Sự - Ảnh 5

Theo nhiều khán giả, nguyên nhân khiến nam thần ‘vắng bóng’ trên phim ảnh vì sau thời gian dài đóng phim ảnh đã sở hữu khối tài sản khủng. Một nguyên khác chính là do hiện tại Hoắc Kiến Hoa đã có một gia đình hạnh phúc với vợ đẹp và con gái. Cuộc sống gia đình viên mãn và hạnh phúc có thể là nguyên nhân chính khiến nam tài tử không còn muốn làm việc vất vả và bon chen trong giới showbiz lắm thị phi.

Hoắc Kiến Hoa sắp comeback màn ảnh nhỏ cùng Lưu Diệc Phi trong Hoa Hồng Cố Sự - Ảnh 6

Còn về phần nữ chính Lưu Diệc Phi, từng có thông tin từ đạo diễn Vương Tinh tiết lộ ‘Thần tiên tỷ tỷ’ là người đẹp được ấn định ban đầu cho một vai diễn của Thần Thoại 2 của Thành Long. Tuy nhiên, cô nàng lại từ chối lời mời tham gia siêu điện ảnh của Thành Long để quay dự án truyền hình Hoa Hồng Cố Sự.

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Mới đây, một chủ đề liên quan tới Lưu Diệc Phi lại tiếp tục được lôi ra thảo luận. Theo đó, 'thần tiên tỷ tỷ' đã lộ điểm yếu chí mạng trên sân khấu trao giải của Đêm hội Weibo gây xôn xao mạng xã hội.

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Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Hoắc Kiến Hoa Hoa Hồng Cố Sự sao hoa ngữ cbiz

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