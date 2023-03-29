Lưu Diệc Phi lộ điểm yếu chí mạng trên sân khấu Đêm hội Weibo gây xôn xao cộng đồng mạng?

Theo đó, Lưu Diệc Phi xuất hiện trong chiếc váy lông vũ màu xanh lục bảo của thương hiệu Elie Saab. Ngay khi Lưu Diệc Phi công bố tạo hình, nhãn hàng này đăng bài về nữ diễn viên cùng lời khen: “Tinh tế và lộng lẫy, tỏa sáng như một khổng tước”. Kết hợp váy dạ hội lộng lẫy, Lưu Diệc Phi đeo trang sức cao cấp của Bulgari - thương hiệu vừa bổ nhiệm cô trở thành đại sứ toàn cầu.

Dù đã kết thúc được 2 ngày nhưng tới nay những thông tin xung quanh Đêm hội Weibo vẫn đang tiếp tục gây bão trên khắp các diễn đàn mạng. Trong đó, đáng chú ý phải nói tới cái tên Lưu Diệc Phi - Queen của Đêm hội Weibo.

Các bài viết, ảnh liên quan cụm từ khóa "Lưu Diệc Phi công chúa khổng tước" nhanh chóng leo lên top 1 tìm kiếm của nền tảng Weibo, thu hút hơn 600 triệu lượt xem cùng hàng trăm ngàn bình luận. Ngoài ra, Lưu Diệc Phi cũng khiến người hâm mộ vui mừng khi nhận hai giải thưởng lớn là Diễn viên chất lượng của năm và Nữ hoàng Đêm hội Weibo.

Mới đây, một chủ đề liên quan tới Lưu Diệc Phi lại tiếp tục được lôi ra thảo luận. Đó chính là ngoại hình cùng nhan sắc thật của Lưu Diệc Phi trong Đêm hội Weibo vừa qua. Nhiều người cho rằng ảnh đã qua chỉnh sửa của ‘thần tiên tỷ tỷ’ lung linh là thế nhưng qua cam thường lại lộ nhiều nhược điểm. Theo đó, có thể dễ dàng nhận thấy mỹ nhân có bắp tay thô và vai xuôi hơn ảnh chỉnh sửa.

Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng, thân hình của Lưu Diệc Phi trông phát tướng và mập hơn hẳn các mỹ nhân trong dàn tiểu hoa khác như: Dương Mịch, Lưu Thi Thi hay Angelababy. Trong khi đó, Lưu Diệc Phi lại chưa hề kết hôn hay sinh con mà thân hình trông có phần đẫy đà hơn hẳn các mỹ nhân đã là ‘bà mẹ một con’.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chê bài thì rất nhiều netizen lại lên tiếng bảo vệ Lưu Diệc Phi. Họ cho rằng, mỗi người đều có thể trạng cơ thể khác nhau. Lưu Diệc Phi vốn dĩ không phải mẫu phụ nữ sở hữu thân hình "mình hạc xương mai". Netizen nhận xét, người đẹp hoàn toàn không hề mập mà chỉ là có da có thịt hơn những mỹ nhân khác một chút mà thôi.

Trước đây, ngoại hình Lưu Diệc Phi từng nhiều lần nhận về nhiều tranh luận trái chiều. Theo đó, dù thân hình Lưu Diệc Phi chưa chạm đến ngưỡng hoàn hảo nhưng cô vẫn thường xuyên diện váy trễ vai, váy cúp ngực để lộ vai xuôi, bắp tay to. Dù không sở hữu thân hình hoàn hảo như các đàn em nhưng Lưu Diệc Phi vẫn là mỹ nhân khó thay thế ở Cbiz. Cô liên tục gây sốt nhờ nhan sắc đẹp đỉnh, ngồi yên 1 chỗ vẫn toát ra khí chất cao sang mê mẩn