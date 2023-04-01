Lưu Diệc Phi chính thức nhận tin vui lớn cùng Lý Hiện giữa màn hóa thân thành Queen đêm hội Weibo chưa hạ nhiệt

Sao quốc tế 01/04/2023 14:09

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện chính thức nhận tin vui lớn khiến fan hâm mộ phấn khích.

Sau màn trở lại màn ảnh nhỏ thành công với bộ phim Mộng Hoa Lục, Lưu Diệc tiếp tục nên duyên với Lý Hiện trong Đi Đến Nơi Có Gió. Loạt khoảnh khắc tương tác đầy ngọt ngào của cặp đôi cả trên phim lẫn ở hậu trường đều khiến khán giả đứng ngồi không yên.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Đi Đến Nơi Có Gió sẽ chính thức trình làng trên Netfix vào ngày 7/4 sắp tới. Việc được chiếu trên một nền tảng lớn sẽ giúp cho dự án phim truyền hình hiện đại đầu tiên của Lưu Diệc Phi được nhiều người biết đến hơn.

Lưu Diệc Phi chính thức nhận tin vui lớn cùng Lý Hiện giữa màn hóa thân thành Queen đêm hội Weibo chưa hạ nhiệt - Ảnh 1

Trở lại sóng truyền hình năm 2022, thời điểm đánh dấu sau 16 năm Lưu Diệc Phi quay trở lại màn ảnh nhỏ. Thành công của Mộng Hoa Lục sau đó là Đi Đến Nơi Có Gió đã giúp ‘Thần tiên tỷ tỷ’ thành công với hai giải thưởng lớn là ‘Diễn viên chất lượng của năm’ và ‘Nữ hoàng Đêm hội Weibo’. Có thể thấy, cả hai nhân vật Triệu Phán Nhi (Mộng Hoa Lục) và Hứa Hồng Đậu (Đi Đến Nơi Có Gió) đều được nàng tiểu hoa lứa 85 khắc họa một cách vô cùng hoàn hảo.

Lưu Diệc Phi chính thức nhận tin vui lớn cùng Lý Hiện giữa màn hóa thân thành Queen đêm hội Weibo chưa hạ nhiệt - Ảnh 2Lưu Diệc Phi chính thức nhận tin vui lớn cùng Lý Hiện giữa màn hóa thân thành Queen đêm hội Weibo chưa hạ nhiệt - Ảnh 3Lưu Diệc Phi chính thức nhận tin vui lớn cùng Lý Hiện giữa màn hóa thân thành Queen đêm hội Weibo chưa hạ nhiệt - Ảnh 4

Đi Đến Nơi Có Gió là bộ phim truyền hình thuộc thể loại tâm lý, chữa lành, về quê lập nghiệp, có bối cảnh xoay quanh cuộc sống nông thôn chốn điền viên. Nội dung phim kể về nữ chính Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi), một cô gái đến thôn Vân Miêu để để dành thời gian cho bản thân có thể nghỉ ngơi và điều chỉnh tâm trạng. Trước đó, cuộc sống Hồng Đậu vì một số chuyện xảy đến mà khiến trạng thái cô rơi xuống đáy vực, cũng vì vậy mà quyết định đến Vân Miêu.

Lưu Diệc Phi chính thức nhận tin vui lớn cùng Lý Hiện giữa màn hóa thân thành Queen đêm hội Weibo chưa hạ nhiệt - Ảnh 5

Tại đây, Hứa Hồng Đậu gặp được Tạ Chi Dao (Lý Hiện) - chàng trai người bản địa từng quyết định từ bỏ công việc lương cao ở thành phố để trở về quê hương sống một cuộc đời bình dị. Trong quá trình tiếp xúc, cả hai dần bị lay động bởi tính cách và lý tưởng của đối phương, để rồi từ đó tình cảm nảy sinh tự lúc nào chẳng hay.

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