Fan couple 'chìm xuồng' trước khoảnh khắc Lưu Diệc Phi và Lý Hiện 'cạch mặt' nhau trong một sự kiện, thực hư ra sao?

Trong đầu năm 2023, dự án Đi Đến Nơi Có Gió do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính đã trở thành cơn sốt màn ảnh nhỏ khi lên sóng. Loạt khoảnh khắc tương tác đầy ngọt ngào của cặp đôi cả trên phim lẫn ở hậu trường đều khiến khán giả đứng ngồi không yên. Thậm chí, nhiều fan couple còn có ý ‘đẩy thuyền’ cặp đôi.

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội lan truyền bài viết đặt nghi vấn Lý Hiện – Lưu Diệc Phi xảy ra hiềm khích, không còn xem nhau là bạn bè ở sau ống kính. Cụ thể, trong Đêm hội Weibo đã diễn ra mới đây, Lý Hiện và Lưu Diệc Phi ngồi cách xa nhau, thậm chí còn nhìn đối phương với ánh mắt không thân thiện.

Tuy nhiên, nhiều người cho biết vị trí chỗ ngồi vốn là sự sắp xếp của ban tổ chức. Về việc không tương tác nhau ở ngoài đời thể hiện cả hai đều chuyên nghiệp, không có ý xào couple với bạn diễn khi phim kết thúc nên mới giữ khoảng cách nhất định với bạn diễn để tránh lời ra tiếng vào của truyền thông.

Bên cạnh đó, fan Lưu Diệc Phi - Lý Hiện còn tung hình ảnh từ hậu trường bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió cho thấy họ tương tác vui vẻ, thoải mái. Từ đây, người hâm mộ cho rằng cả hai có thể không thân nhau ở ngoài đời nhưng chắc chắn không có chuyện họ xem đối phương là "cái gai" trong mắt.

Có thể nói, những thành tích đáng tự hào của Đi Về Nơi Có Gió đã phần nào củng cố tên tuổi của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện trong mắt công chúng. Đồng thời, mở ra nhiều cơ hội lớn trong sự nghiệp phim ảnh của cả hai trong tương lai.