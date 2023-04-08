Bắt đầu có vai diễn đầu tiên năm 2011 nhưng phải đến năm 2016, Đàm Tùng Vận mới trở thàng cái tên vụt sáng. Với ngoại hình trẻ trung, nhí nhảnh, cô nàng được chọn mặt gửi vàng vào các vai diễn học đường và nhanh chóng trở thành nữ thần thanh xuân được săn đón trên màn ảnh.

Trái ngược với sự nghiệp rực rỡ và vẻ ngoài yêu đời, Đàm Tùng Vận lại mang trong mình nỗi đau mất mẹ không thể nào nguôi. Được biết, mẹ cô đột ngột gặp tai nạn và qua đời vào năm 2018. Điều khiến cô càng đau buồn hơn chính đó chính là mẹ nữ diễn viên chưa kịp để lại lời nhắn nào với con gái mình.

Vào cuối năm 2018, mẹ Đàm Tùng Vận đang đi bộ cùng bạn bè thì bất ngờ bị một chiếc xe hơi đâm trúng. Vụ tai nạn này khiến bà bị chấn thương não và tổn thương phổi. Dù các bác sĩ đã rất nỗ lực, bà vẫn không qua khỏi sau 20 ngày chữa trị.

Kẻ gây ra vụ tai nạn đã uống rượu và không làm chủ được tay lái, sau đó còn chạy trốn và bỏ mặc nạn nhân. Điều gây phẫn nộ hơn cả là từ lúc xảy ra chuyện, hắn đã không đến gặp gia đình nạn nhân để xin lỗi hay bày tỏ bất cứ sự hối hận nào. Vì có thế lực nên người này chỉ bị phạt nhẹ với 6 năm tù giam và bồi thường 1.3 triệu NDT (gần 4,7 tỷ đồng).

Hình ảnh Đàm Tùng Vận ôm chặt bố bật khóc ở phiên tòa từng khiến người hâm mộ vô cùng xót xa và bất bình. Sau này, nữ diễn viên thừa nhận bản thân đã mất thời gian dài mới có thể lấy lại tinh thần.

Khi nhắc tới người mẹ quá cố trên truyền hình lần đầu tiên tại chương trình Hướng Về Cuộc Sống, Đàm Tùng Vận đã bật khóc và bày tỏ mong muốn lớn nhất của cô là được gặp lại mẹ trong mơ và trở thành con gái bà nếu có kiếp sau.