Đàm Tùng Vận bị lép vế khi chung khung hình với nữ phụ của Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời, fan hâm mộ chỉ ra một điểm 'giải oan' cho cô nàng

Những ngày qua, dự án Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời do Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đóng chính đang khởi quay tại phim trường. Những hình ảnh liên quan đến cặp đôi chính luôn được công chúng chú ý. Mới đây, mạng xã hội lan truyền ảnh leak của bộ phim Em Đẹp Hơn Cả Sao Trời khi hội đủ cặp chính – phục chung một khung hình. Đáng chú ý, nhiều khán giả cho rằng nữ chính Đàm Tùng Vận có sắc vóc tầm thường, lép vế trước nữ phụ Hà Thụy Hiền .

Theo đó, họ cho rằng kiểu tóc ngắn cùng trang phục khá đứng tuổi khiến Đàm Tùng Vận có phần dừ và dìm hàng cô nàng. Trong khi nữ phụ Hà Thụy Hiền trông vừa cá tính vừa thời thượng. Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng vốn dĩ trong cốt truyện nhân vật nữ phụ được miêu tả là đẹp hơn nhân vật Kỷ Tinh của Đàm Tùng Vận. Đồng thời, xuyên suốt nội dung phim, nhân vật Kỷ Tinh trong hành trình từng bước hoàn thiện bản thân mình nên ngoại hình nữ chính lép vế hơn nữ phụ cũng là điều dễ hiểu.

Được biết, nhân vật vào vai nữ phụ trong ảnh leak chính là diễn viên Hà Thụy Hiền, từng thủ vai Đường Xán, bạn thân của Lý Tiêm Tiêm (Đàm Tùng Vận) trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Như vậy, bộ phim này đánh dấu màn tái hợp của Đàm Tùng Vận và Hà Thụy Hiền sau thành công của dự án Lấy Danh Nghĩa Người Nhà.

Hà Thụy Hiền hiện hoạt động dưới sự quản lí của công ty Hoa Ngu Ảnh Thị (do Vu Chính sáng lập). Cô nàng được chú ý nhiều nhất khi tham gia dự án Lấy Danh Nghĩa Người Nhà và Thượng Thực. Mặc dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút nhưng đến hiện tại cô nàng chưa có bước đột phá nào trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em của Cửu Nguyệt Hi. Nội dung xoay quay chuyện tình của cặp đôi chính Kỷ Tinh và Hàn Đinh. Nữ chính Kỳ Tinh là một cô gái tài giỏi, mạnh mẽ, trong lòng luôn nung nấu ước mơ lập nghiệp nên tự mình quyết định mở công ty, xoay sở mọi thứ, vậy nhưng lại vấp phải muôn vàn khó khăn. Giữa lúc đang chật vật trăm ngàn mối lo, chỉ vì cô lao đầu vào công việc nên lơ là bạn trai bảy năm Thiệu Nhất Thần, khiến anh dứt khoát ra đi và chọn ở bên cô gái khác.

Kỳ Tinh đau khổ đã đưa ra một quyết định chấn động, phát sinh tinh một đêm và người đầu tư vào công ty của cô - nam chính Hàn Đinh. Chàng tổng tài đẹp trai nổi tiếng với biệt danh "Hàn tạt nước", vì nói câu nào cũng sẽ xoáy vào điểm yếu khiến đối phương không thể trở mình, tuy nhiên trên thương trưởng lại nhìn xa trông rộng, bình tĩnh quyết đoán, là một tinh anh trong giới kinh doanh, người đã thay đổi cả cuộc đời Kỳ Tinh sau này.