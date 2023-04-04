Thư Kỳ ở tuổi 47: Chấp nhận quy luật thời gian, dù lão hóa cũng không muốn níu kéo nhan sắc bằng thẩm mỹ

Sao quốc tế 04/04/2023 16:51

Thư Kỳ là một trong số ít những nghệ sĩ luôn tự tin khoe ra nhan sắc mộc mạc, không chút phấn son của mình.

Trang Sina đưa tin, mới đây Thư Kỳ đã đăng tải lên trang có nhân của mình loạt ảnh cô đang chơi đùa với thú cưng của mình. Trong ảnh, người đẹp Nhiếp Ẩn Nương không trang điểm, ăn diện đơn giản và tươi cười rất vui vẻ.

Thư Kỳ ở tuổi 47: Chấp nhận quy luật thời gian, dù lão hóa cũng không muốn níu kéo nhan sắc bằng thẩm mỹ - Ảnh 1

Nhiều khán giả nhận xét rằng Thư Kỳ để lộ nhiều nếp nhăn, nước da hơi sạm và lấm tấm mụn nhưng vẫn vô cùng tươi trẻ và khỏe khoắn. Trong showbiz, Thư Kỳ là một trong số ít những nghệ sĩ không can thiệp thẩm mỹ để níu kéo nhan sắc, chấp nhận quy luật của thời gian.

Thời gian gần đây, Thư Kỳ trở thành tâm điểm khi xuất hiện tại một sự kiện giải trí và được nhận loạt lời khen về nhan sắc. Cô được cho là vẫn giữ được nét quyến rũ và vóc dáng thon gọn bất chấp việc đã gần 50 tuổi.

Thư Kỳ ở tuổi 47: Chấp nhận quy luật thời gian, dù lão hóa cũng không muốn níu kéo nhan sắc bằng thẩm mỹ - Ảnh 2

Nói về bí quyết làm đẹp, Thư Kỳ chia sẻ: "Có thể đứng được thì không ngồi, có thể ngồi được thì nhất định không nằm, giữ tâm trạng vui vẻ, thoải mái". Bên cạnh đó, cô cũng chăm chỉ đắp mặt nạ dưỡng da và cấp ẩm.

Về việc giữ dáng, Thư Kỳ tiết lộ không kiêng ăn bất kỳ thứ gì, kể cả đồ ngọt nhưng chỉ với mức độ vừa phải. Bữa tối, cô chỉ ăn đơn giản nhưng nếu phải làm việc đến khuya thì sẽ ăn no 7 phần để đủ năng lượng làm việc. Cô cũng phản đối việc nhịn ăn để giảm cân.

Thư Kỳ ở tuổi 47: Chấp nhận quy luật thời gian, dù lão hóa cũng không muốn níu kéo nhan sắc bằng thẩm mỹ - Ảnh 3

Nhiều ý kiến cho rằng Thư Kỳ đẹp như vậy là vì không sinh con. Đáp lại, nữ diễn viên trả lời nhẹ nhàng: "Nhiều bạn bè của tôi đã sinh con và có vóc dáng đẹp hơn tôi".

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Khi bị nhận xét tiêu cực về chuyện không sinh con, Thư Kỳ không những không tức giận mà còn đáp trả lại vô cùng nhẹ nhàng mà vô cùng dứt khoát.

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