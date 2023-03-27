Bị 'nói móc' có dáng đẹp là do không sinh con, Thư Kỳ nhẹ nhàng đáp trả, chứng minh cho việc có EQ cao ngất

Sao quốc tế 27/03/2023 15:00

Khi bị nhận xét tiêu cực về chuyện không sinh con, Thư Kỳ không những không tức giận mà còn đáp trả lại vô cùng nhẹ nhàng mà vô cùng dứt khoát.

Những ngày gần đây Thư Kỳ chính là tiêu điểm của mọi nền tảng xã hội với bộ ảnh mới, khoe trọn vóc dáng nuột nà của mình. Trên Weibo, cô được khen là có thân hình "hoàn hảo" dù đã ngấp nghé tuổi 50, nhất là ở thân hình đồng hồ cát không chút mỡ thừa của mình.

Bị 'nói móc' có dáng đẹp là do không sinh con, Thư Kỳ nhẹ nhàng đáp trả, chứng minh cho việc có EQ cao ngất - Ảnh 1Bị 'nói móc' có dáng đẹp là do không sinh con, Thư Kỳ nhẹ nhàng đáp trả, chứng minh cho việc có EQ cao ngất - Ảnh 2

Tuy vậy, giữa biển lời khen lại có những bình luận cho rằng Thư Kỳ đẹp như vậy là vì không sinh con. Đáp lại, nữ diễn viên trả lời nhẹ nhàng: "Nhiều bạn bè của tôi đã sinh con và có vóc dáng đẹp hơn tôi".

Bên cạnh đó cũng có không ít comment cho rằng Thư Kỳ muốn giữ dáng mà không dám ăn ngon, phải kiêng khem khổ sở. Trước các bình luận oái oăm này, cô đáp lại: "Không quan trọng, quan trọng là bạn có được hạnh phúc". Chính vì nhờ những câu trả lời trên, Thư Kỳ đã nhận về nhiều lời khen về EQ của mình.

Bị 'nói móc' có dáng đẹp là do không sinh con, Thư Kỳ nhẹ nhàng đáp trả, chứng minh cho việc có EQ cao ngất - Ảnh 3

Bị 'nói móc' có dáng đẹp là do không sinh con, Thư Kỳ nhẹ nhàng đáp trả, chứng minh cho việc có EQ cao ngất - Ảnh 4

Thư Kỳ và Phùng Đức Luân quyết định "về chung một nhà" vào năm 2016 sau 20 năm làm bạn. Sau khi kết hôn, cặp đôi thường xuyên xa nhau vì công việc bận rộn nhưng mỗi khi có thời gian thì đều về bên nhau để hâm nóng tình cảm. Cả hai ngôi sao lựa chọn không sinh con và nhận nuôi mèo cưng.

Bị 'nói móc' có dáng đẹp là do không sinh con, Thư Kỳ nhẹ nhàng đáp trả, chứng minh cho việc có EQ cao ngất - Ảnh 5

Nói về cách thức giữ dáng của mình, Thư Kỳ tiết lộ đó chính là tập thể dục đều đặn. Cô nói: "Giữ gìn vóc dáng thực ra rất đơn giản, khi đứng không ngồi, khi ngồi không nằm, luôn duy trì tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc. Tôi không kiêng khem mà ăn mọi thứ nhưng có lượng nhất định. Bữa tối đôi khi đơn giản là một bát cháo ngũ cốc".

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