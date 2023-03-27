Bị 'nói móc' có dáng đẹp là do không sinh con, Thư Kỳ nhẹ nhàng đáp trả, chứng minh cho việc có EQ cao ngất

Những ngày gần đây Thư Kỳ chính là tiêu điểm của mọi nền tảng xã hội với bộ ảnh mới, khoe trọn vóc dáng nuột nà của mình. Trên Weibo, cô được khen là có thân hình "hoàn hảo" dù đã ngấp nghé tuổi 50, nhất là ở thân hình đồng hồ cát không chút mỡ thừa của mình.

Tuy vậy, giữa biển lời khen lại có những bình luận cho rằng Thư Kỳ đẹp như vậy là vì không sinh con. Đáp lại, nữ diễn viên trả lời nhẹ nhàng: "Nhiều bạn bè của tôi đã sinh con và có vóc dáng đẹp hơn tôi".

Bên cạnh đó cũng có không ít comment cho rằng Thư Kỳ muốn giữ dáng mà không dám ăn ngon, phải kiêng khem khổ sở. Trước các bình luận oái oăm này, cô đáp lại: "Không quan trọng, quan trọng là bạn có được hạnh phúc". Chính vì nhờ những câu trả lời trên, Thư Kỳ đã nhận về nhiều lời khen về EQ của mình.