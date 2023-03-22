Thư Kỳ rạng rỡ khoe vòng eo quyến rũ ở độ tuổi tứ tuần, xứng danh 'nữ diễn viên có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang'

Theo Sina, ở tuổi 47, Thư Kỳ vẫn duy trì được tầm ảnh hưởng của mình trong lĩnh vực thời trang . Nữ diễn viên là người đại diện toàn cầu cho nhãn hàng Michael Kors và nhiều hãng thời trang lớn khác. Thư Kỳ cũng thường xuyên trở thành gương mặt trang bìa cho các tạp chí uy tín tại Trung Quốc.

Mới đây, xuất hiện tại sự kiện của Michael Kors (thành phố Tam Á, đảo Hải Nam, Trung Quốc), Thư Kỳ gây chú ý khi diện một chiếc váy trắng cut-out gợi cảm, khoe vòng eo săn chắc và đôi chân thon dài. Nhan sắc lộng lẫy, tươi trẻ của Thư Kỳ nhận được lời khen ngợi của khán giả. Dù toát lên sự đằm thắm, nữ tính của người phụ nữ trưởng thành, nhưng nữ diễn viên vẫn thu hút ánh nhìn với nụ cười hồn nhiên.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn bị dị ứng nặng trong vài năm trở lại đây. Người đẹp luôn phải mang theo túi đầy các loại thuốc chống dị ứng, đồ bảo vệ da mỗi khi ra ngoài. Căn bệnh dị ứng khiến gương mặt cô mẩn đỏ, sưng phù và gây mất ngủ nghiêm trọng vì đau đớn. Do bệnh phát tác đột ngột vào cả ngày lẫn đêm nên gây ra sự đảo lộn trong cuộc sống và công việc của nữ diễn viên. Những năm qua, vì triệu ngày càng nặng, Thư Kỳ không dám nhận phim mới.

Về cuộc hôn nhân với Phùng Đức Luân, Thư Kỳ tâm sự kết hôn giúp cô ổn định, trưởng thành hơn. Trước đây, nữ diễn viên thích cuộc sống lang thang, xem nơi lạ là nhà và thường sẽ không lưu luyến nếu rời xa. Nhưng sau khi lập gia đình, cô lại coi "nhà chính là chồng".

Thư Kỳ và Phùng Đức Luân kết hôn năm 2016. Sau 7 năm cưới, cả hai sống kín đáo, ít khi xuất hiện và chụp ảnh chung. Nữ diễn viên không sinh con mà thích chăm sóc thú cưng. Hai năm qua, Thư Kỳ không đóng phim. Tác phẩm gần nhất mà cô thực hiện là Tìm nàng vào năm 2021. Thi thoảng, nữ diễn viên xuất hiện ở sự kiện thương mại, show truyền hình và chụp ảnh thời trang.