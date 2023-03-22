Vụ bố chồng chủ mưu sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng: Hậu quả của việc lách luật thuế

Sao quốc tế 22/03/2023 11:52

Mới đây, nhà chức trách ở Hong Kong (Trung Quốc) tuyên bố tăng cường nỗ lực giải quyết tình trạng lạm dụng nhà ở công sau khi xảy ra vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại.

Theo SCMP thông tin, nhà chức trách ở Hong Kong (Trung Quốc) tuyên bố tăng cường nỗ lực giải quyết tình trạng lạm dụng nhà ở công sau khi xảy ra vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại.

Ông Quảng Cầu - bố chồng cũ của Thái Thiên Phượng - sở hữu căn hộ được trợ cấp dù đang đứng tên căn hộ xa xỉ trị giá 73 triệu HKD (khoảng 9,3 triệu USD) do con dâu cũ nhờ đứng tên để lách luật, né thuế.

Vậy nên, Winnie Ho Wing-yin - Bộ trưởng Bộ Nhà ở Hong Kong (Trung Quốc) đã đưa ra cam kết thay đổi sau khi chính quyền cấp cao nhắm vào văn phòng của bà vì chính sách nhà ở công lỏng lẻo. Nhiều người như bố chồng của Thái Thiên Phượng đã lợi dụng Chương trình Sở hữu Nhà.

Vụ bố chồng chủ mưu sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng: Hậu quả của việc lách luật thuế - Ảnh 1

Quảng Cầu - 65 tuổi, cảnh sát rời khỏi ngành sau vụ bê bối tình dục - là một trong ba nghi phạm chính liên quan vụ giết người, phân xác con dâu. Tháng 11/2019, Quảng Cầu đăng ký là chủ sở hữu căn hộ sang trọng rộng 170 m2 tại khu phố Kadoorie Hill sang trọng ở Ho Man Tin.

Gia đình Quảng Cầu mua căn hộ được trợ cấp ở Sheung Man chỉ bằng 59% giá thị trường. Chưa đầy một năm sau, ông đứng tên căn hộ trợ cấp rộng 30 m2 ở Kwai Chung. Căn hộ được bán theo Chương trình sở hữu nhà với giá 2,2 triệu HKD (khoảng 280.000 USD) vào tháng 7/2020 cùng khoản thế chấp 2,1 triệu HKD (khoảng 267.000 USD).

Giá trị thế chấp cho thấy Quảng Cầu chỉ trả trước 110.000 HKD (hơn 14.000 USD), tương đương 5% giá căn hộ, mức tối thiểu mà người nộp đơn yêu cầu.

Chương trình sở hữu nhà ở giá cả phải chăng áp dụng cho những người thuê bất động sản công cộng hoặc người có thu nhập và tài sản theo quy định của đặc khu. Căn hộ mà Quảng Cầu mua chỉ bằng 59% giá trị thị trường. Cục Nhà ở thừa nhận sai sót, tắc trách vì chính phủ đã không kiểm tra thu nhập và tài sản của những người đăng ký mua căn hộ công cộng kể từ khi triển khai chương trình này vào những năm 1970.

 

Hiện tại, theo chính sách người thuê nhà khá giả (được sửa đổi vào năm 2017), các hộ gia đình phải trả lại căn hộ công cho chính phủ nếu thu nhập và tài sản của họ vượt quá giới hạn nhất định hoặc họ bị phát hiện đã sở hữu nhà ở nhằm ngăn chặn việc lạm dụng tài nguyên.

Vụ bố chồng chủ mưu sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng: Hậu quả của việc lách luật thuế - Ảnh 2

Theo thông tin từ Mpweekly, Thái Thiên Phượng chăm lo kinh tế cho gia đình chồng cũ. Năm 2019, Thiên Phượng chi gần 73 triệu HKD (221 tỷ đồng) mua nhà để gia đình chồng cũ sinh sống, ngôi nhà đứng tên Quảng Cầu. Cuối năm ngoái, cô có ý bán căn nhà, mua căn khác cho gia đình chồng cũ sống nhưng Quảng Cầu không đồng ý.

 

Chiều 21/2, Thái Thiên Phượng mất tích sau khi lên xe mà Quảng Cảng Kiệt (anh trai Cảng Trí) điều khiển. Thi thể cô được phát hiện tại căn hộ mà Quảng Cầu thuê từ trước. Cha mẹ chồng cũ, Quảng Cảng Trí và Quảng Cảng Kiệt đều bị bắt vì cáo buộc sát hại người mẫu, ngăn cản điều tra của cảnh sát. Qua các phần cơ thể thu được tại hiện trường, trung tâm pháp y xác định ADN trùng khớp Thái Thiên Phượng.

Ngày 7/3, một nghi phạm bị bắt ở Trung Quốc đại lục vì cáo buộc giúp Quảng Cảng Trí chạy trốn. Nghi phạm bị áp giải về Hong Kong để điều tra.

Vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại: Nghi phạm thứ 6 đã được tại ngoại

Vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại: Nghi phạm thứ 6 đã được tại ngoại

Vào ngày 6/3, Lâm Thuấn (41 tuổi), nghi phạm thứ 6 trong vụ án của Thái Thiên Phượng đã được áp giải đến Tòa án thành phố Cửu Long để trình diện và chịu thẩm vấn.

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