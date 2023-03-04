Bên cạnh đó, 2 con của Thái Thiên Phượng và chồng hiện tại còn nhỏ, người nhà cũng tìm mọi cách để che giấu cái chết bi thảm của nữ người mẫu với các bé. Doanh nhân Chris tạm thời nói dối con mẹ đi làm xa, chưa thể quay về để tránh hai bé bị tổn thương.

Theo nguồn tin từ trang HK01, hai con lớn của Thái Thiên Phượng và chồng cũ Quảng Cảng Trí (Alex Kwong) đã biết chuyện mẹ bị nhà nội sát hại. Việc bạn bè và truyền thông liên tục bàn tán vụ án mạng khiến tâm lý của 2 bé bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đau lòng hơn khi hai con lớn của Thái Thiên Phượng luôn cúi đầu và khóc mỗi khi đi ngang qua phòng mẹ.

Trước đó, vào ngày 21/2, Thái Thiên Phượng mất tích khi cùng tài xế cũng là anh trai của chồng cũ đón con. Nhận được tin báo từ người thân nữ người mẫu, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã lập tức vào cuộc. Ngày 22/2, cảnh sát đã phát thông báo tìm người mất tích trên toàn đặc khu. 2 ngày sau, tức ngày 24/2, thi thể nữ người mẫu đã được tìm thấy tại làng Longwei, Taipo trong tình trạng không toàn vẹn.

Nguyên nhân là mâu thuẫn tiền bạc. Người thân cho biết đầu năm 2022, Thái Thiên Phượng bị Quảng Cầu - cha chồng cũ - dọa giết vì cô muốn bán căn hộ đã giao cho ông đứng tên. Cuối năm, nhận thấy hành vi ngày càng tiêu cực của nhà chồng cũ, nữ người mẫu dần cắt đứt liên lạc. Điều này được cho là đã kích động gia đình chồng cũ Thái Thiên Phượng và dẫn tới vụ án mạng thương tâm.

Đoạn trích xuất camera ghi lại cảnh Thái Thiên Phượng chuẩn bị lên xe di chuyển đến thôn Long Vĩ vào ngày 21/2 - Ảnh: HK01

Tính đến nay, đã có tổng cộng 6 người bị bắt giữ trong vụ án của Thái Thiên Phượng. Trong đó có 4 người là nhà chồng cũ của cố người mẫu. Cha, anh trai và chồng cũ Thái Thiên Phượng bị cáo buộc giết người. Mẹ chồng bị buộc tội cản trở công lý tư pháp. Hai nghi phạm khác là Wu Ng, nhân tình của cha chồng cũ Thái Thiên Phượng, bị cáo buộc chứa chấp tội phạm giết người và họ Lin, bạn thân của chồng cũ nạn nhân. Họ Lin bị điều tra vì nhận hàng trăm nghìn HKD để hỗ trợ cho Quảng Cảng Trí bỏ trốn bằng đường thủy sau khi gây án.

Hiện tại, cảnh sát Hong Kong đã kết thúc chiến dịch tìm kiếm thi thể của người mẫu Thái Thiên Phượng. Cơ quan chức năng đã sử dụng mọi công nghệ tối tân, huy động hơn 100 nhân viên và tìm kiếm suốt gần 10 ngày ở 5 địa điểm bị nghi vấn là nơi vứt các mảnh cơ thể của nạn nhân nhưng vẫn không có kết quả. Đại diện đội điều tra cũng thừa nhận công tác tìm kiếm chứng cứ trong vụ án của Thái Thiên Phượng gặp khó khăn, như "mò kim đáy bể" vì hung thủ ngoan cố không khai địa điểm đã vứt xác, hung khí và vật dụng cá nhân của nạn nhân.